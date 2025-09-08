В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Британский музыкант Ричард Дэвис, сооснователь рок-группы Supertramp, скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает ТАСС.
О смерти артиста сообщила группа в Facebook* (соцсеть запрещена в России), уточнив, что Дэвис ушел из жизни в субботу. Он более десяти лет боролся с миеломной болезнью, тяжелым злокачественным заболеванием крови.
В сообщении коллектива говорится: «Как соавтор вместе с коллегой Роджером Ходжсоном он был голосом и исполнителем клавишных партий в большинстве наиболее знаковых песен Supertramp, оставив неоспоримый след в истории рок-музыки. Его проникновенный вокал и уникальный стиль игры на электропианино Wurlitzer были квинтэссенцией звучания группы».
Участники группы отмечают, что вклад Дэвиса сделал Supertramp одной из культовых британских групп второй половины ХХ века.
Ричард Дэвис родился в 1944 году в Суиндоне. В 1970 году он основал Supertramp вместе с Роджером Ходжсоном. За годы творчества группа выпустила более десяти студийных альбомов, а наибольший успех пришел с пластинкой Breakfast in America, увидевшей свет в 1979 году. Этот альбом принес коллективу номинации на премию «Грэмми», а его мировой тираж превысил 20 млн копий.
