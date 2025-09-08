Китай согласовал размещение «панда-облигаций» для российских энергокомпаний

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай намерен вновь открыть свой внутренний рынок облигаций для российских энергетических компаний, сообщает Bloomberg.

По данным газеты Financial Times, соответствующую поддержку планам по выпуску так называемых панда-облигаций выразили ведущие китайские регуляторы на встрече с российскими энергетиками в Гуанчжоу в конце августа.

Если договоренности будут окончательно утверждены, это станет первым случаем привлечения средств российскими компаниями в материковом Китае с 2022 года, когда началась спецоперация на Украине. Последний раз российский бизнес выходил на публичный рынок облигаций Китая в 2017 году, когда «Русал» разместил «панда-облигации» на сумму 1,5 млрд юаней.

В прошлом месяце в Пекине прошли переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Си назвал Путина «старым другом» и подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытание меняющейся международной обстановкой.

По итогам этих переговоров Россия и Китай согласовали крупную сделку, предусматривающую поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири – 2» между Газпромом и китайскими потребителями. На фоне этого Вашингтон и Брюссель обсуждают новые вторичные санкции против России из-за продолжающихся ударов по Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер назвал проект «Сила Сибири – 2» крупнейшим газовым проектом в мире. Газпром и китайская компания CNPC подписали меморандум о строительстве нового газопровода. Эксперт Юшков отметил, что новые договоренности между Россией и Китаем по газу открывают большие перспективы для развития экспорта топлива.