В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Китай согласовал размещение «панда-облигаций» для российских энергокомпаний
Китайские власти сообщили российским энергетическим компаниям о готовности вновь открыть для них внутренний рынок облигаций, разрешив размещение «панда-бондов» в юанях впервые с 2022 года, пишет Bloomberg.
Китай намерен вновь открыть свой внутренний рынок облигаций для российских энергетических компаний, сообщает Bloomberg.
По данным газеты Financial Times, соответствующую поддержку планам по выпуску так называемых панда-облигаций выразили ведущие китайские регуляторы на встрече с российскими энергетиками в Гуанчжоу в конце августа.
Если договоренности будут окончательно утверждены, это станет первым случаем привлечения средств российскими компаниями в материковом Китае с 2022 года, когда началась спецоперация на Украине. Последний раз российский бизнес выходил на публичный рынок облигаций Китая в 2017 году, когда «Русал» разместил «панда-облигации» на сумму 1,5 млрд юаней.
В прошлом месяце в Пекине прошли переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Си назвал Путина «старым другом» и подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытание меняющейся международной обстановкой.
По итогам этих переговоров Россия и Китай согласовали крупную сделку, предусматривающую поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири – 2» между Газпромом и китайскими потребителями. На фоне этого Вашингтон и Брюссель обсуждают новые вторичные санкции против России из-за продолжающихся ударов по Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер назвал проект «Сила Сибири – 2» крупнейшим газовым проектом в мире. Газпром и китайская компания CNPC подписали меморандум о строительстве нового газопровода. Эксперт Юшков отметил, что новые договоренности между Россией и Китаем по газу открывают большие перспективы для развития экспорта топлива.