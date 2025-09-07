Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала усилить санкции и гарантии безопасности для Украины после удара российской армии по объектам на украинской территории.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с очередным обвинением в адрес России после удара российской армии по целям на территории Украины, передает Lenta.Ru. В своей публикации в соцсети Х (соцсеть заблокирована в РФ) она заявила, что Москва якобы «издевается над дипломатией» и «презирает международное право».
Фон дер Ляйен также отметила, что Европа продолжит поддерживать Украину. По ее словам, Евросоюз укрепляет Вооруженные силы Украины, создает дополнительные гарантии безопасности и усиливает санкции, чтобы оказывать давление на Россию.
Председатель ЕК подчеркнула, что действия Кремля вызывают решимость у европейских лидеров продолжать нынешнюю политику в отношении Москвы. По мнению фон дер Ляйен, только усиление поддержки и давления способно повлиять на ситуацию в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление.
Министерство обороны России опровергло информацию об ударе по зданию кабмина на Украине.