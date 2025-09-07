Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Комитеты по эвакуации раненых в Афганистане начали круглосуточную работу
В восточных провинциях Афганистана для эвакуации раненых и погибших после серии землетрясений круглосуточно задействованы 14 специальных комитетов, сообщил в воскресенье информагентству AVA-press официальный представитель и пресс-секретарь ведомства Хафиз Мохаммад Юсуф Хамад.
По его словам, в пострадавших от землетрясений районах восточного Афганистана круглосуточно действуют четырнадцать комитетов по эвакуации раненых, передает РИА «Новости». Эти комитеты были созданы национальным Управлением по готовности к стихийным бедствиям после землетрясения в провинции Кунар, которое было названо гуманитарной катастрофой.
Хамад уточнил, что комитеты работают совместно с национальными и международными организациями. В их задачи входят эвакуация пострадавших, поиск тел погибших, оказание гуманитарной помощи и оценка ущерба.
С первых минут катастрофы управление направило поисковые группы в пострадавшие районы, а также быстро организовало доставку раненых и погибших в больницы. В первые часы после землетрясения пострадавшие получили продовольственную и непродовольственную помощь.
Хамад отметил, что в районе бедствия открыты временные лагеря для людей, потерявших жилье. Помощь распределяется поэтапно, исходя из срочных потребностей пострадавших. Только за один день материальную поддержку получили 220 наиболее нуждающихся и еще 300 человек.
Ведомство уделяет особое внимание прозрачности распределения гуманитарной помощи, подчеркнув, что процедура проходит под строгим контролем и коррупция отсутствует. Однако, исходя из масштабов разрушений, имеющейся помощи недостаточно, и Афганистан нуждается в дополнительной поддержке извне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. МЧС России направило первую партию гуманитарной помощи для пострадавших районов. Россия доставила гуманитарную помощь в Афганистан.