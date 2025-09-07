Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
В Сумах на Украине прогремел взрыв
В городе Сумы на Украине прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.
Украинский телеканал «Общественное» сообщил в своем Telegram-канале: «В Сумах был слышен взрыв», передает РИА «Новости».
Сигнал воздушной тревоги в Сумской области продолжается в настоящий момент.
Накануне в украинских Киеве и Николаеве были зафиксированы взрывы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях в Одессе также прозвучало несколько взрывов. Кроме того, взрыв произошел в Харькове.