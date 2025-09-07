Tекст: Антон Антонов

С начала 2025 года были депортированы 104 гражданина России. По словам просителей убежища, около 90% соискателей получили отрицательный ответ уже по итогам первых собеседований, передает РБК со ссылкой на европейские СМИ.

Из общего числа депортированных 18 человек отказались выехать добровольно и были выдворены в сопровождении полицейского конвоя. Таких россиян вывозили в Турцию или через эстонскую Нарву, поскольку с ноября 2023 года сухопутные переходы на границе Финляндии с Россией остаются закрытыми. Выехавшим через третьи страны приходится самостоятельно добираться до России за свой счет.

Как следует из материалов европейских СМИ, речь идет о россиянах, которые пытались остаться в Финляндии под предлогом бегства от мобилизации. Однако в Финляндии им указали, что мобилизация в России была завершена, а кроме того, возможность призыва сама по себе не является достаточным основанием для предоставления убежища. При этом часть просителей все же получила «защиту», пишут СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нынешние власти Финляндии пообещали киевскому режиму поддержку в вопросе вступления Украины в НАТО. Официальные лица Финляндии используют русофобскую риторику в своих заявлениях.