День подразделений по противодействию экстремизму и День рыжих отмечается 6 сентября

День подразделений по противодействию экстремизму отмечается 6 сентября

Tекст: Ирма Каплан

В субботу, 6 сентября, в мировом масштабе отмечается Международный день рыжих. Кроме этой даты есть еще несколько для золотисто- и медноволосых, но в начале сентября рыжеволосые люди предпочитают праздновать свое родство с золотистым временем года. История праздника имеет немало версий происхождения.

К примеру, «Комсомольская правда» рассказала о голландском художнике Ровенхорсте, который искал натурщицу с рыжими волосами и совершенно не ожидал на свой запрос получить очередь из 150 огненноволосых красавиц. Ценители красоты договорились встречаться ежегодно, после чего в Нидерландах появилась традиция в городе Бреде праздновать День рыжих.

Не далеко от вышеназванного ушел еще один международный праздник – День бороды, который отмечается в первую субботу сентября. История возникновения торжества утрачена, но есть данные, что отмечают его с 2010 года, а первая суббота сентября объясняется тем, что в этот день в России 1698 года указом Петра I за ношение бороды был учрежден налог.

Шуточная версия субботнего торжества – День борьбы с прокрастинацией. У праздника есть девиз – «DO IT!» («Сделай это!»), с которым отмечающим предлагается совершать даже самые элементарные вещи, обязательно подбадривая себя за подвиг преодоления прокрастинации.

Кроме того, в России 6 сентября отмечено событием в составе силовых структур – это День образования в системе МВД подразделений по противодействию экстремизму. Они появились в соответствии с указом президента России в 2008 году. Как сообщили в ведомстве, многонациональность страны обусловила необходимость комплексной госполитики против проявлений национализма и ксенофобии.

Еще в первую субботу осени в США празднуют День кофейного мороженого и День чтения книги, в Японии – День младшей сестры, в Чили – День нацединства, а в Китае, Вьетаме и Сингапуре отмечают пpaздник гoлoдныx дуxoв.

Кусочек именинного пирога сегодня для Apceния, Гeopгия, Пeтpa, Евтиxия, Кузьмы и Мaкcимa.