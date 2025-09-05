Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
В результате атак украинских беспилотников в различных районах Белгородской области ранены три мирных жителя, включая женщину с минно-взрывной травмой.
Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском округе в селе Архангельское в результате атаки дрона ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где у нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и шеи. После оказания необходимой помощи она будет переведена в областную клиническую больницу», – написал Гладков.
Еще один инцидент произошел на участке автодороги Стригуны – Новоалександровка Борисовского района, где FPV-дрон атаковал грузовик. Водитель получил контузию и сам обратился в Борисовскую центральную районную больницу, откуда его направили в городскую больницу № 2 Белгорода.
В селе Трефиловка Ракитянского района еще одна женщина пострадала от удара беспилотника, отмечает губернатор. По предварительным данным медиков, у нее баротравма, сейчас пострадавшую везут на обследование в городскую больницу №2 Белгорода.
В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на границе с Украиной и роста активности украинских военных. С 9 августа 2024 года в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа регион официально признан зоной чрезвычайной ситуации федерального значения.
