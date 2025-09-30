«Народный фронт» рассказал о командировках гражданских врачей в госпитали

Tекст: Валерия Городецкая

Ранее гражданские врачи-волонтеры могли помогать раненым лишь в отпуска за свой счет, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Теперь по поручению главы государства правительство рассматривает возможность официального направления таких специалистов в военные госпитали, расположенные у линии боевого соприкосновения, без оформления военных контрактов.

Вопрос об участии гражданских медиков в работе на СВО поднимался на форуме «Все для Победы!» в июле 2025 года. В частности, врач Борис Сычеников рассказал, что его совокупный опыт работы в прифронтовых госпиталях составляет более девяти месяцев. «Если у гражданских врачей будет возможность попасть в более передовые госпитали, совместными усилиями получится сделать больше для страны, сохранить ребят и восстановить их здоровье», – подчеркнул он.

В запорожском госпитале гражданские врачи участвуют в операциях совместно с военными коллегами. Ставропольский хирург Виктор Гаращенко, имеющий более 40 лет стажа, приезжает в Запорожскую область по собственному желанию и продолжит делать это на добровольных началах. «Сложность здесь в том, что даже в условиях этого медсанбата не предусмотрены такие слухоулучшающие операции. Все это начато с нуля. Получено оборудование, начата работа», – отметил Гаращенко.

В 2024 году Народный фронт предоставил госпиталю в Токмаке микроскоп и инструменты, что позволило провести более 50 высокотехнологичных операций по улучшению слуха, которые прежде выполнялись лишь в центральных госпиталях. «Ждем, что теперь как можно больше разных специалистов к нам будет приезжать и помогать нам в этом важном деле», – заявил мобилизованный врач-отоларинголог с позывным «Чомба».

Юрий Кузнецов из Краснодарского края совершил более 20 командировок в зону СВО с 2022 года, оказывая медицинскую помощь раненым и вывозя их из-под обстрелов. Он проводит совместные операции с военными медиками на передовой, что позволяет внедрять уникальные методики и помогать большему количеству раненых. «Это мой долг как врача, хирурга и гражданина Российской Федерации», – отметил Кузнецов.

Военный врач Олеся с позывным «Есфирь» и хирург из Бурятии «Нож» также добровольно оказывают помощь на передовой, спасая жизни раненых бойцов. Командир медицинского отряда ВДВ «Кавказ» подчеркнул, что объединение опыта гражданских и военных специалистов позволяет совершенствовать медицинскую помощь и спасать больше людей.