Россия и Белоруссия решили заняться созданием беспилотных самосвалов БелАЗ
В рамках международной выставки в Минске подписано соглашение о запуске совместного предприятия для выпуска беспилотных и водородных карьерных самосвалов БелАЗгрузоподъемностью 220 тонн.
Документ об учреждении белорусско-российского предприятия был подписан на полях выставки «Иннопром» в Минске, передает ТАСС.
В соглашении участвовали компании ОАО «БЕЛАЗ», ООО «РТ-Развитие бизнеса» (входит в госкорпорацию «Ростех») и ОАО «ИнДев Солюшенс».
В рамках договоренностей планируется объединить инженерные разработки, цифровые технологии и экологически чистые энергетические решения для производства инновационной техники. Новое предприятие сосредоточится на создании беспилотных и водородных карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн для нужд горнодобывающей отрасли.
