Жильцы элитного дома в Москве пожаловались на неработающие лифты
Жильцы жилого комплекса «Селигер Сити» в Москве уже более полугода сталкиваются с постоянными сбоями в работе лифтов, из-за чего люди подолгу стоят в очередях, чтобы попасть в свои квартиры.
Проблемы с лифтами в бизнес-класса доме «Селигер Сити» в Москве продолжаются уже более полугода, передает канал 360.
Жильцы сообщают о регулярных затруднениях при подъеме и спуске: работает только один из трех лифтов, из-за чего скапливаются очереди, а людям приходится подолгу ждать возможности попасть домой.
Местная жительница Надежда рассказала, что в доме проживает много пенсионеров, молодых мам и беременных.
«Регулярно более полугода не работают лифты. Вчера не работали с шести утра и до полудня. Очереди скапливаются регулярно, заявки в ГИС ЖКХ и управляющую компанию пишутся постоянно», – рассказала женщина.
По словам Надежды, накануне жильцы были вынуждены спускаться пешком с высоких этажей, а управляющая компания только к вечеру объяснила, что поломки связаны с перебоями в электроснабжении со стороны ПАО «Россети». В пресс-службе УК «Высота-Сервис» уточнили, что «проблема вызвана скачками напряжения во внешней сети.
