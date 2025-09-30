Командир центра «Воин» Гаспарян поздравил курсантов с Днем воссоединения Донбасса с Россией

Tекст: Вера Басилая

Командир центра «Воин», Герой России Андраник Гаспарян поздравил сотрудников и курсантов с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщается на сайте центра «Воин».

В своем обращении он отметил, что три года назад миллионы жителей Донбасса и Новороссии «восстановили историческую справедливость и стали частью нашей великой страны».

По словам Гаспаряна, этот праздник символизирует единство и общие культурные, языковые и семейные связи.

Он подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина центр «Воин» открыл филиалы во всех исторических регионах страны. Курсанты центра, по его словам, на собственном опыте знают, что значит любить Родину и служить ей ради мира и развития.

В завершение Гаспарян призвал беречь и передавать наследие России будущим поколениям. Он отметил, что только вместе граждане страны смогут стать сильнее и уверенно строить планы на будущее.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил уверенность жителей региона в правильности решения о присоединении к России.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, что за три года средний доход бюджетников в регионе увеличился благодаря поддержке государства.

Зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий назвал перемены в Донбассе и Новороссии за три года кардинальными.