Джоан Роулинг обвинила Эмму Уотсон в «попрании прав женщин»

Tекст: Мария Иванова

Роулинг прокомментировала обострение разногласий с актрисой Уотсон по поводу взглядов на права трансгендеров, передает NBC.

На своей странице в соцсети X Роулинг опубликовала почти 700-словное обращение, в котором ответила на последние примирительные высказывания Уотсон в подкасте «On Purpose with Jay Shetty».

Роулинг написала, что Уотсон и ее коллеги по фильму имеют «полное право» придерживаться идеологии гендерной идентичности, подчеркнув, что эти взгляды защищены законом: «Я бы не хотела, чтобы кто-либо из них был лишен работы, подвергался насилию или угрозе смерти из-за своих убеждений». Однако писательница обратила внимание, что Уотсон и Дэниел Рэдклифф открыто и неоднократно публично критиковали ее позицию и считают своим долгом это делать из-за их общего профессионального прошлого.

До недавнего времени, по словам Роулинг, она оказывала «определенную защиту» по отношению к Уотсон и другим актерам, которых знает с десяти лет, и часто отказывалась комментировать их высказывания для прессы. При этом она подчеркнула, что, по ее мнению, Уотсон «настолько мало знакома с реальной жизнью, что не осознает своей неосведомленности».

Роулинг также сравнила свое бедное детство с «привилегиями» Уотсон, заявив: «Я не была мультимиллионером в 14 лет. Я жила в нищете, когда писала книгу, благодаря которой Эмма стала известной».

По ее словам, Уотсон «энергично участвовала в разрушении женских прав», что, по мнению писательницы, особенно вредно для женщин и девушек без подобных привилегий.

Ранее в подкасте Уотсон призналась, что несмотря на болезненные высказывания Роулинг, она продолжает ценить их прошлые отношения. «Я действительно не считаю, что наши разногласия означают, что я не могу или не должна дорожить Джо и человеком, с которым у меня был личный опыт», – подчеркнула актриса.

Уотсон также выразила надежду, что люди смогут продолжать любить друг друга, даже имея противоположные взгляды. Менеджер Уотсон не ответил на запрос NBC News.

Напомним, звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф заявил о сожалении по поводу взглядов Джоан Роулинг на вопросы трансгендеров.

Джоан Роулинг ранее раскритиковала инициативу по созданию гендерно-нейтральных туалетов.

Между тем Стивен Айрленд, один из критиков Роулинг и борец за права ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетнего.