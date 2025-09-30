В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.17 комментариев
Российские силы начали наступление на Дробышево в ДНР
После освобождения Дерилово российские силы начали наступательные действия на Дробышево в ДНР, одновременно продвинувшись и заняв 25% территории Новоселовки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие начали наступление на Дробышево в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.
Марочко добавил, что после освобождения Дерилово 27 сентября силы России продолжили активное продвижение в южном направлении, расширяя контроль по флангам.
Он заявил: «После освобождения населенного пункта Дерилово ДНР ВС продолжили продвижение в южном направлении, дополнительно расширяя зону контроля по флангам. На данный момент идут активные подготовительные мероприятия для освобождения Дробышево».
Помимо действий в районе Дробышево российские войска продвинулись в Новоселовке ДНР, где взяли под огневой контроль четверть населенного пункта. Марочко подчеркнул, что это стало возможным после завершения подготовительных мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВСУ потеряли контроль над Шандриголово в ДНР. Российские военные ранее продвинулись в районе пяти поселений в ДНР. В Северск были переброшены группы с иностранными солдатами.