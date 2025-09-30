Песков парой слов ответил на вопрос, почему у Путина нет аккаунта в соцсетях

Tекст: Ирма Каплан

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», – рассказал он ТАСС.

Песков ранее сообщал, что администрация президента готовит дайджесты и рассказывает об основных темах, поэтому Путин в курсе происходящего в том числе в соцсетях.

«Есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают», отмечал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин летом впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина.

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин активно знакомится с вопросами, поступающими от граждан для прямой линии.