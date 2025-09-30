В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.14 комментариев
Песков парой слов ответил на вопрос, почему у Путина нет аккаунта в соцсетях
У президента России Владимир Путин нет личных страниц в социальных сетях, потому что это все «не его», а необходимая информация размещается на страницах Кремля, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», – рассказал он ТАСС.
Песков ранее сообщал, что администрация президента готовит дайджесты и рассказывает об основных темах, поэтому Путин в курсе происходящего в том числе в соцсетях.
«Есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают», отмечал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин летом впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина.
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин активно знакомится с вопросами, поступающими от граждан для прямой линии.