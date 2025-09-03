  • Новость часаКаллас назвала саммит России, Китая и КНДР вызовом миру
    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    Посадившему самолет со 167 людьми в поле пилоту предъявили обвинение
    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца
    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Politico: Францию не спасет даже отставка Макрона
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    3 сентября 2025, 16:12 • Новости дня

    Путин завершил переговоры с президентом Вьетнама в Китае

    Путин завершил переговоры с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама Лыонг Кыонга длились более полутора часов и стали заключительным мероприятием российской делегации в Пекине.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом завершились в Китае, сообщает корреспондент РИА «Новости».

    Встреча прошла в среду в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине и продолжалась более полутора часов.

    Это была последняя из серии двусторонних встреч, запланированных у российского лидера в рамках его визита в Китай. Отмечается, что обсуждались ключевые вопросы сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

    Владимир Путин завершает четырехдневный визит в Китай, где ранее принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Кроме того, российский лидер провел ряд встреч с мировыми лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг выразил уверенность в том, что Россия под руководством Владимира Путина станет опорой справедливости в мире.

    Путин провел встречу с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае. Президент России также поздравил Лыонг Кыонга с 80-летием провозглашения независимости Вьетнама.

    2 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным

    Blic: Вучич рассказал о трудностях подготовки к встрече с Путиным

    Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский президент Александр Вучич рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет сербская газета Blic.

    По его словам, причиной сложностей является разница в размерах государств и статусах сторон, сообщает Blic, передает РИА «Новости».

    Вучич отметил, что разговор с российским президентом – это не просто обмен мнениями, а сложный и детальный процесс, требующий серьезной подготовки.

    «Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин и Вучич провели встречу в Пекине во вторник. Сербский лидер заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России, сообщил о договоренности совместно с Россией защитить сербскую нефтяную компанию NIS от санкций США, а также выразил желание видеть РЖД и Росатом на рынке Сербии.

    Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.

    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    2 сентября 2025, 22:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине

    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    3 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    @ minval_az

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Владимир Путин и Ильхам Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обменялись приветствиями на праздничных мероприятиях в Пекине, передает РИА «Новости».

    Краткое рукопожатие лидеров состоялось во время церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Также отмечается, что Владимир Путин поприветствовал супругу Ильхама Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Кадры рукопожатия опубликовал телеканал Baku TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия начались на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Владимир Путин прибыл на парад в Пекине. Президент России принял участие в торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине.

    3 сентября 2025, 08:58 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией

    Ким Чен Ын назвал помощь армии России братским долгом

    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Корейская Народно-Демократическая Республика, помогая Российской Федерации, исполняет свой братский долг, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

    «Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России», – заявил Ким Чен Ын, передает ТАСС.

    Он напомнил, что военные КНДР помогали российской армии в Курской области в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    «То, что вы, товарищ Путин, несколько раз, и в этом месте тоже высоко оценили подвиг наших солдат – я за это выражаю вам особую благодарность», – сказал Ким Чен Ын.

    Лидер КНДР добавил, что после заключения межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отношения между странами стали развиваться во всех аспектах.

    До этого Путин заявил, что военнослужащие КНДР по личной инициативе Ким Чен Ына участвовали в освобождении Курской области, они понесли потери в ходе боевых действий.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    3 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    Политолог Ткаченко: Слова Трампа о заговоре подтвердили уход США на «евразийскую обочину»

    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Дональд Трамп беспочвенными обвинениями Москвы, Пекина и Пхеньяна в некоем «заговоре», по сути, зафиксировал потерю влияния США в Евразии. Но у Вашингтона почти нет вариантов изменения ситуации, в том числе в рамках украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.

    «Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.

    Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.

    Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».

    «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.

    У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.

    В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

    Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.

    На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.

    3 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    Путин оценил военный парад в Пекине

    Путин: Военный парад в Пекине прошел блестяще

    Путин оценил военный парад в Пекине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин заявил, что парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая в войне сопротивления Японии, прошел на высоком уровне.

    «Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что рад встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

    «Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу», – сказал российский президент.

    Российский и северокорейский лидеры начали встречу на территории комплекса Дяоюйтай в китайской столице.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    В Пекине прошел парад, приуроченный к 80-й годовщине победы Китая над Японией, его провели на площади Тяньаньмэнь. На нем впервые показали системы РЭБ, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.

    2 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине президент Сербии Александр Вучич сообщил СМИ, что стороны достигли договоренности о совместной работе по решению вопроса санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии», 56,14% акций принадлежат «Газпром нефти» и Газпрому).

    Вучич подчеркнул, что обсуждение санкций против NIS стало третьей ключевой темой встречи, передает ТАСС. По его словам, стороны «договорились работать вместе, чтобы спасти эту важную компанию и ее деятельность». Президент Сербии также отметил, что страна не планирует национализировать активы.

    Вучич выразил надежду, что ведущие мировые участники смогут найти компромисс по вопросу санкций.

    В конце августа сообщалось, что американский Минфин рассматривает отсрочку санкций для сербской NIS сроком до двух месяцев, что позволит компании продолжить работу.

    Руководство «Сербиягаз» заявило о желании приобрести сербскую нефтяную компанию NIS, однако Россия не проявила интереса к такому предложению.

    3 сентября 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков: Слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил очень нехорошие высказывания в адрес Владимира Путина, и мнение немецкого лидера вряд ли может теперь приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что мнение канцлера Германии Фридриха Мерца теперь вряд ли может приниматься во внимание, передает ТАСС. По его словам, Мерц в последние часы допустил много «нехороших заявлений» в адрес Владимира Путина.

    «Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», – заявил Песков.

    Ранее Мерц оскорбительно отозвался о Владимире Путине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться на продолжительное время. Он также исключил возможность отправки западных военных на Украину до достижения перемирия.

    3 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Путин прибыл на парад в Пекине
    Путин прибыл на парад в Пекине
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл на место проведения масштабного парада в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    В мероприятии принимают участие главы более 20 государств и правительств, включая лидера КНДР Ким Чен Ына. Путин, как и другие высокие гости, прошел по красной ковровой дорожке через ворота Дуаньмень к Южной площади Императорского дворца, где председатель КНР Си Цзиньпин с супругой встречал лидеров иностранных делегаций, передает ТАСС.

    Церемония началась с совместного фотографирования, после чего главы государств направились на трибуны на площади Тяньаньмэнь. Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном по пути на трибуны.

    «Там они поприветствовали китайских ветеранов, которые принимали участие в военных действиях во Второй мировой войне», – сообщает RT.

    Путин сидит по правую руку от хозяина торжеств. По левую руку от лидера Китая расположился лидер КНДР.

    Парад продолжится 70 минут, в ходе него Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные и новейшие военные разработки: ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин находится с четырехдневным визитом в Китае с 31 августа. Затем он отправится во Владивосток для участия во Восточном экономическом форуме.

    3 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    Президент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
    Президент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг выразил уверенность в том, что Россия под руководством Владимира Путина станет опорой справедливости в мире.

    «Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой, опорой для защиты мира, правосудия и стабильности. Мы верим [в это] и желаем вам успехов», – сказал он на встрече с российским лидером, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае. Он поздравил его с 80-летием независимости республики.

    Кыонг поблагодарил Путина за участие военных России в параде по случаю Дня независимости Вьетнама в Ханое.

    3 сентября 2025, 04:21 • Новости дня
    Военный парад начался в Пекине

    Си Цзиньпин начал смотр войск на площади Тяньаньмэнь

    Военный парад начался в Пекине
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    В Пекине проходит масштабный парад по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. На параде присутствует президент России Владимир Путин.

    Парадный расчет, включающий представителей трех родов войск, начал движение по площади. В это же время были даны залпы из артиллерийских орудий. Официальное начало церемонии сопровождалось исполнением гимна КНР. В ходе мероприятия состоялось поднятие национального флага, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин выступил с речью и начал смотр войск, выстроившихся вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе, передает РИА «Новости».

    Напомним, на парад прибыл президент России Владимир Путин. Торжественные мероприятия проходят на площади Тяньаньмэнь.

    2 сентября 2025, 18:50 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС

    Эксперт Анпилогов: Использование Россией и США Запорожской АЭС могло бы лечь в основу мирного соглашения

    Эксперт оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Использование Россией Запорожской АЭС может стать частью послевоенного контроля над украинской территорией, к которому, возможно, будут привлечены США, Китай, Индия и ряд других внешних игроков, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо допустил совместную работу с США на ЗАЭС.

    «Думаю, Владимир Путин имел в виду, что использование ЗАЭС могло бы лечь в основу потенциального мирного соглашения. В этом сценарии Россия позволяет Украине использовать энергию, вырабатываемую станцией, а Киев обязуется не использовать ее для милитаризации страны», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Теоретически, Москва обязалась бы стабильно поставлять электричество, которого хватит для всей Центральной Украины – примерно трети территории, подконтрольной Киеву. В этом концепте у России появляется рычаг давления на Банковую, не связанный с применением военной силы, а у Украины – стабильная генерация и гарантии мира. США же являются арбитром соблюдения договора обеими сторонами», – добавил он.

    «Такой сценарий был бы лучшим вариантом и с технической точки зрения. Запорожская АЭС – это несколько энергоблоков общей мощностью шесть ГВт, которые наиболее эффективно работают при полной загрузке. Поэтому сейчас станция держит базовую генерацию – неснижаемое потребление энергии, которое присутствует в любой энергосистеме», – детализировал собеседник.

    «В итоге ЗАЭС может стать частью послевоенного контроля над украинской территорией. Вероятнее всего, это будет некий международный режим, с участием США, может быть, Китая, Индии и ряда других внешних игроков», – уточнил эксперт.

    «То есть предложение, озвученное президентом, является примером ответственной и выверенной политики, подразумевающей оставить разногласия за скобками и сосредоточиться на общих выгодах. Сфера атомной энергетики последние несколько лет была объектом всевозможных спекуляций и «теневых игр», Россия же выступает за глобальную ответственность всех игроков», – акцентирует он.

    По его словам, у Москвы имеются широкие возможности для сотрудничества с Вашингтоном и Киевом в сфере атомной энергетики. «Украина вела широкую программу сотрудничества с компанией Westinghouse, начавшуюся на Южно-Украинской АЭС и продолженную на ЗАЭС. При этом у экспертов были множественные нарекания по поводу серьезных технических недостатков американского топлива и несовместимости его с реакторами советского производства», – напомнил он.

    «Впоследствии Украина отладила топливо до более-менее приемлемых параметров. Но Westinghouse никогда не давал никаких гарантий Киеву и не понес бы ответственность, например, за протечки и негативные процессы в активной зоне реактора. На украинских АЭС несколько раз останавливались блоки из-за неправильной работы, но серьезных инцидентов удалось избежать», – продолжил спикер.

    «Поэтому сейчас на ЗАЭС возможно произвести выгрузку не сертифицированного «Росатомом» американского топлива, частично выгоревшего, и запускать реакторы уже на российских ТВЭЛ. При этом Киев при подписании контракта с США вообще вынес за скобки вопрос утилизации отработанного ядерного топлива. В итоге оно просто складировалось в Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) на территории Чернобыльской зоны отчуждения, образуя могильник», – рассказал эксперт.

    «Таким образом, мы могли бы поднять этот вопрос в диалоге с США с тем, чтобы, например, за американский счет утилизировать их топливо на мощностях «Росатома» или передать Westinghouse стержни с ЗАЭС», – спрогнозировал аналитик.

    «Кроме того, в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии на станциях остались реакторы, которые строил еще СССР. И здесь я тоже вижу большие возможности для сотрудничества Москвы с Западом, поскольку «Росатом» обладает возможностями для продления срока безопасной службы этих реакторов. Это наукоемкие процедуры, которые больше никто не в силах выполнить. Также Россия и США могли бы проработать совместимость американского топлива с советскими АЭС», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо допустил совместную работу с США на Запорожской АЭС, или даже в трехстороннем формате с Украиной, если для этого «сложатся благоприятные условия».

    Президент подчеркнул, что у России имеется позитивный опыт сотрудничества в данной сфере с международными акторами. «Это касается нашей совместной работы в Венгрии. Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали», – отметил он.

    При этом, Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев и недопущения дальнейших ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – указал глава государства.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность участившимися ударами ВСУ по инфраструктуре в районе ЗАЭС. «В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности», – указывал он.

    3 сентября 2025, 12:16 • Новости дня
    Путин шуткой отреагировал на опоздание делегации Конго

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в шутливой форме высказался об опоздании делегации Республики Конго на двусторонние переговоры в Пекине в среду.

    «Подождем вашу делегацию», – сказал Путин перед началом беседы с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, передает ТАСС.

    «Пропустят [делегацию в зал переговоров], таких мужчин не могут не пропустить», – сказал он в шутливой манере.

    Напомним, президент России Владимир Путин в Пекине в среду начал встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    2 сентября 2025, 23:58 • Новости дня
    Трамп не увидел угрозы для США в присутствии Путина на параде в Китае

    Tекст: Антон Антонов

    Присутствие президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на военном параде в Китае, а также сам парад не являются угрозой для США, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он это как вызов для США, Трамп в Белом доме заявил: «Совершенно нет. Китай нуждается в нас». Трамп подчеркнул наличие хороших отношений с председателем КНР Си Цзиньпином и добавил, что Пекин нуждается в Соединенных Штатах гораздо больше, чем Вашингтон в Китае, передает ТАСС.

    В эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса он также заявил, что не обеспокоен формированием союза между Китаем и Россией против интересов Вашингтона. Он заявил, что у США «самая сильная армия в мире». «Они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в китайском городе Тяньцзинь прошел крупнейший в истории саммит ШОС. В мероприятии приняли участие более 20 лидеров иностранных государств. На саммите также присутствовали представители международных организаций.

    Кроме того, в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны.

