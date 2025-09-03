Стало известно о планах ЕС обойти вето Венгрии по Украине

Politico: ЕС обсуждает отмену единогласия для обхода вето Венгрии по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, единогласие останется обязательным только на начальном и финальном этапах, а для промежуточных решений будет достаточно квалифицированного большинства, передает РИА «Новости».

Такое обсуждение связано с позицией Венгрии, которая ранее наложила вето на продвижение переговоров о вступлении Украины. Журналисты отмечают, что изменение правил позволит обойти блокирующую роль отдельных стран, в том числе Венгрии.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что Брюссель планирует заложить в бюджет на ближайшие семь лет сотни миллиардов евро для финансирования Украины, что вызвало протесты со стороны Будапешта.

В конце августа Сийярто заявил, что ускоренное вхождение Украины в Европейский союз нанесет серьезный ущерб объединению и выразил категорическое неприятие страной данной стратегии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз. Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в ЕС, но Венгрия под руководством Орбана стала единственной страной ЕС, которая открыто противостояла давлению со стороны США.

Европейские источники сообщили, что среди стран ЕС нет единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса.