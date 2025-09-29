В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
Кехман снят с поста гендиректора МХАТ имени Горького
Владимир Кехман снят с поста гендиректора МХАТ имени Горького
Владимир Кехман освобожден от должности генерального директора МХАТ имени Максима Горького, который он занимал с 2021 года.
Владимир Кехман снят с поста генерального директора МХАТ имени Максима Горького, передает ТАСС.
«Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького», – заявил собеседник агентства. Дополнительные подробности о причинах кадрового решения и о возможном преемнике не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральному директору МХАТ и руководителю компании-подрядчика предъявили обвинение во взятке на сумму 27 млн рублей.