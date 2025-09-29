НОМ: Не выявлено нарушений на муниципальных выборах в Дагестане и Кировской области

Tекст: Валерия Городецкая

В Дагестане и Кировской области 28 сентября состоялись муниципальные выборы, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

В Кировской области прошли дополнительные выборы депутатов Белореченской сельской Думы Омутнинского района, где участие приняли восемь кандидатов – три от «Единой России» и пять самовыдвиженцев. Явка составила 27,66%. Избранными стали директор школы Елена Симонова («Единая Россия»), учитель Любовь Силина и временно неработающий участник СВО Евгений Ишвин. На участках работали наблюдатели от Общественной палаты Кировской области, нарушений не выявлено.

Заместитель председателя Общественной палаты Кировской области, президент адвокатской палаты региона Марина Копырина отметила, что избранные кандидаты обладают высоким доверием среди жителей, а сам процесс прошел открыто и легитимно. Наблюдатель Марина Шумайлова также подчеркнула отсутствие нарушений и профессионализм избирательной комиссии.

В Дагестане проведено повторное голосование по выборам глав муниципальных образований в селе Герга и Тад-Магитль, явка превысила 55%. Главой села Герга избран Арсен Алиев (самовыдвижение), в Тад-Магитле победил Наби Гаджиев (самовыдвижение), оба работают в сфере правоохранительных органов.

Зампред Общественной палаты республики Уллубий Эрболатов сообщил о профессиональной работе комиссий и отсутствии жалоб от наблюдателей. Политолог Эдуард Уразаев отметил высокую конкуренцию, что выразилось в большом числе самовыдвиженцев и отсутствии явных фаворитов на старте кампании. Он подчеркнул, что победители обладают опытом службы в силовых структурах и доверием населения, а активные граждане добились успеха несмотря на ограниченную активность партий на низовом уровне.