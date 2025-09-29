  • Новость часаОппозиция в Молдавии набрала 49,52% голосов после обработки 99,85% протоколов
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    29 сентября 2025, 01:45 • Новости дня

    Оппозиция в Молдавии набрала 49,52% голосов после обработки 99,85% протоколов

    Tекст: Ирма Каплан

    Оппозиция в Молдавии обогнала пропрезидентскую партию власти более чем на 5%, следует из данных ЦИК страны после обработки 99,85% протоколов с избирательных участков внутри страны на выборах в молдавский парламент.

    Оппозиционные силы Молдавии вместе с Патриотическим блоком набрали 49,52% внутри страны, опередив партию Майи Санду «Действие и солидарность» с 44,15% после обработки 99,85% протоколов.

    В Патриотический блок Молдавии входят Партия социалистов Республики Молдова с экс-президентом Игорем Додоном во главе, Партия коммунистов Республики Молдова с бывшим лидером Владимиром Ворониным во главе и партия «Будущее Молдовы» во главе с экс-премьером страны Василием Тарлевым.

    В Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный Патриотический блок набрал более 82% голосов.

    Оппозиционные силы уже после обработки 80% протоколов объявили о своей победе и собрались у здания ЦИК страны, чтобы пресечь возможные махинации с подсчетом голосов.

    28 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Президент Молдавии заявила о фальсификациях на выборах при помощи каруселей

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Молдавии Майя Санду заявила о применении схемы «карусели» на парламентских выборах, когда избиратели выносили чистые бюллетени для последующего вброса уже заполненных.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила о случаях фальсификаций на парламентских выборах, которые были организованы с помощью так называемых каруселей, передает ТАСС. В специальном обращении к гражданам, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ), Санду рассказала о выявленных нарушениях.

    «Зарегистрированы случаи так называемой карусели, когда пытаются вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный и со штампом», – заявила президент. По ее словам, власти принимают меры для предотвращения подобных нарушений и призывают граждан проявлять бдительность.

    Санду подчеркнула, что обеспечение прозрачности и честности выборов является приоритетом для ее администрации. Она также сообщила, что все факты нарушений будут тщательно расследованы компетентными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещав раскрыть доказательства нарушений.

    28 сентября 2025, 12:11 • Новости дня
    Санду допустила отмену результатов выборов в Молдавии

    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Молдавии Майя Санду выступила с обращением, где обвинила участников выборов в коррупции и пообещала раскрыть доказательства нарушений.

    В Молдавии уже начинают обсуждать возможную отмену итогов парламентских выборов, сообщает «Комсомольская правда».

    Президент страны Майя Санду выступила с обращением к гражданам, в котором заявила о предполагаемых фактах коррупции на выборах и попытках дестабилизации.

    «Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — заявила Санду.

    Президент также отметила готовность обнародовать доказательства, подтверждающие коррупционные схемы, связанные с избирательным процессом. По словам Санду, расследования по этим фактам уже ведутся, и власти намерены действовать строго в рамках закона.

    Скандальная атмосфера вокруг выборов подогревается сообщениями о проведении обысков в домах депутатов, которые, по мнению политиков, неугодны нынешней власти. Некоторые из них даже подверглись попыткам ареста. Российских наблюдателей на участки в Молдавии не пустили, что также стало предметом критики со стороны оппозиции.

    Утром в воскресенье в Москве открылись два избирательных участка, где проживающие в России граждане Молдавии с утра голосуют за 101 депутата нового парламента.

    Накануне выборов Молдавия отказала десяткам иностранцев во въезде.

    По мнению экспертов, прозападная и пропрезидентская партия «Действие и солидарность» попытается сохранить большинство за счет грубых фальсификаций.

    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    28 сентября 2025, 23:30 • Новости дня
    Оппозиционные Санду силы набрали более 51% голосов после подсчета 50% протоколов

    Tекст: Ирма Каплан

    Оппозиционные партии Молдавии после подсчета 50% протоколов набрали 51,02%, что позволяет им опередить правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 42,40%, следует из данных ЦИК.

    Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии свидетельствуют о том, что оппозиционные партии в совокупности набрали 51,02% голосов, приводит РИА «Новости» данные ЦИК республики.

    Партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» получила 42,40% голосов. Патриотический блок оппозиции лидирует среди несистемных сил с 29,85%.

    По информации комиссии, блок «Альтернатива» набрал 7,92%, партия «Демократия дома» – 6,86%, партия «Наша партия» – 6,39%.

    Напомним, для прохождения в парламент партиям требовалось набрать не менее 5%, блокам – 7%, независимым кандидатам – 2%. В выборах участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Явка на выборах составила более 33,3%, что позволяет признать выборы состоявшимися.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. В 21 час голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось, о чем сообщили в ЦИК страны.

    28 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперты оценили вероятность «румынского сценария» на выборах в Молдавии

    Политологи: Власти Молдавии готовы аннулировать итоги выборов в Молдавии

    Эксперты оценили вероятность «румынского сценария» на выборах в Молдавии
    @ Родион Прока/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Майи Санду сделала все возможное для потенциального аннулирования итогов парламентских выборов в Молдавии. Правительство искусственно занижает число голосующих, а также активно продвигает тему «российского вмешательства» в электоральный процесс, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Крохин и Павел Данилин. Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила отмену результатов выборов.

    «Вероятность «румынского сценария» на парламентских выборах в Молдавии, то есть аннулирования результатов под предлогом «внешнего вмешательства» – крайне велика. Администрация Майи Санду искусственно ограничивает количество голосующих. Перекрыты несколько логистических коридоров, связывающих Молдавию и Приднестровье. Соответственно, часть граждан просто не может добраться до избирательных участков», – считает политолог Павел Данилин.

    «Кроме того, в Россию, где проживает около 300 тыс. молдаван, было отправлено лишь десять тысяч бюллетеней. Для сравнения: в Европу, при том же количестве выходцев из этой республики, поступило 400 тыс. бланков для голосования. Санду демонстрирует поразительное пренебрежение по отношению к собственным же гражданам», – продолжает эксперт.

    «В то же время европейцы призывали Павла Дурова ограничить публикации, содержащие якобы «пророссийскую пропаганду». Молдаванам пытаются навязать позицию действующей администрации как единственно верную. Все остальные точки зрения заранее заклеймены. Параллельно с этим людей запугивают: мол, если они сделают «неправильный» выбор, тогда государство погрузится в пучину конфликтов», – отмечает он.

    «Тем не менее все эти трюки не способствуют росту популярности партии Санду. В настоящий момент ее поддерживают лишь 30% населения республики. Таким образом, если власти пойдут на откровенную фальсификацию выборов, то в стране наверняка начнутся протесты», – полагает Данилин.

    С возможностью реализации «румынского сценария согласен и политолог Олег Крохин. «Напомню, что Бухарест в 2024 году через конституционный суд отменил итоги первого тура голосования за президента, где лидировал правый кандидат Кэлин Джорджеску, обвинив Россию в «дезинформации» через TikTok и Telegram», – сказал он.

    «Президент Молдавии Майя Санду аналогично допускает аннулирование итогов парламентских выборов. Конечное решение будет за судом, который, впрочем, также подконтролен ее партии «Действие и справедливость» (ПАС). Стоит отметить, что ни один социологический опрос не дает ей большинства, и заявления главы государства о готовности к коалиции с проевропейскими силами подтверждают ее неверие в победу», – отмечает он.

    «Параллели с Румынией очевидны: в обоих случаях власть использует обвинения в «иностранном вмешательстве» для оправдания манипуляций. При этом в Молдавии ПАС способна оказать давление на суд, чтобы аннулировать неприятные результаты», – добавляет эксперт.

    «Особенно показательна цензура в Telegram: год назад французы просили Павла Дурова заблокировать консервативные каналы в Румынии перед выборами, а сейчас он раскрыл аналогичный запрос по Молдавии. Это прямое свидетельство грубого вмешательства Евросоюза в дела республики», – уточняет собеседник.

    Эксперт также отмечает, что в течение дня выборов Санду по меньшей мере три раза заявляла об обнаружении фальсификаций. «Настолько частые обращения говорят о готовности Кишинева аннулировать итоги выборов. Однако подобный шаг может спровоцировать протесты и усилить пророссийские настроения», – добавляет он.

    «Это также свидетельствует об огромном расколе между Санду и гражданами Молдавии. Ее действия и риторика показывают нежелание отдавать власть, даже если результаты выборов отразят волю большинства, что грозит еще большим кризисом доверия и дестабилизацией», – заключил Крохин.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила отмену итогов парламентских выборов. По ее словам, в ходе голосования были обнаружены признаки вмешательства, а также попытки дестабилизации внутриполитической обстановки. Она также заявила о готовности обнародовать соответствующие доказательства.

    Санду добавила, что расследование по некоторым фактам коррупции в рамках организации выборов уже начато. При этом власти страны намерены действовать «строго в рамках закона». Об опасности аннулирования итогов голосования предупреждает и экс-президент Молдавии Игорь Додон. На этом фоне он призвал граждан собраться на акцию протеста у здания парламента.

    Он также обвинил власти в систематическом использовании давления на оппозицию, включая угрозы, шантаж, обыски и аресты оппозиционных активистов. Кроме того, Додон напомнил об исключении партии «Сердце Молдовы» из выборов накануне голосования.

    Между тем владелец мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что год назад во время пребывания в Париже к нему через посредников обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные группы перед выборами президента в Молдавии.

    «В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», – сообщил Дуров. «Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», – прокомментировала слова предпринимателя официальный представитель МИД Мария Захарова.

    28 сентября 2025, 15:04 • Новости дня
    Дуров: Франция просила помочь Молдавии с блокировкой Telegram-каналов

    Дуров сообщил о попытках заставить Telegram блокировать молдавские каналы

    Дуров: Франция просила помочь Молдавии с блокировкой Telegram-каналов
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Павел Дуров сообщил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии.

    Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что примерно год назад во время пребывания в Париже к нему через посредника обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные Telegram-каналы перед выборами президента Молдавии. Об этом сообщил сам Дуров в Telegram.

    По его словам, после проверки жалоб представителей Франции и Молдавии, несколько каналов, действительно нарушавших правила платформы, были удалены.

    «В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», – сообщил Дуров.

    Он отметил, что подобное предложение было абсолютно неприемлемо и могло представлять собой либо попытку вмешательства в судебный процесс, либо манипуляцию его правовой ситуацией для политического влияния в Восточной Европе.

    Вскоре после этого Telegram получил второй список «проблемных» молдавских каналов. По словам Дурова, на этот раз практически все указанные ресурсы были полностью легальны и не нарушали правила, за исключением того, что высказывали позиции, неугодные властям Франции и Молдавии. Telegram отказался выполнять этот запрос, подчеркнув приверженность свободе слова и пообещав публично разоблачать попытки давления и цензуры со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещав раскрыть доказательства нарушений.

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил о возможной аннуляции парламентских выборов и призвал граждан выйти на акцию протеста.

    28 сентября 2025, 21:12 • Новости дня
    Мост между Молдавией и Приднестровьем открыли за полчаса до конца голосования

    Tекст: Ольга Иванова

    Мост между Резиной в Молдавии и Рыбницей в Приднестровье был внезапно открыт лишь за 30 минут до окончания голосования.

    Мост между Резиной и Рыбницей вновь открылся всего за полчаса до закрытия избирательных участков, сообщает Gagauzinfo.MD.

    По данным портала, на протяжении всего дня жители Приднестровья с молдавским гражданством не могли попасть на избирательные участки, так как дорога оставалась перекрытой полицией. Правоохранители объясняли это необходимостью «обеспечить безопасность» гражданам, при этом на мостах отсутствовали рабочие и не проводились видимые ремонтные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Приднестровья заявило, что Кишинев ведет целенаправленную политику по ограничению участия приднестровцев в выборах. Ведомство также сообщило, что молдавские власти препятствуют свободному пересечению границы жителями региона. Министерство обратило внимание на то, что подобные действия создают дополнительные трудности для приднестровцев.

    29 сентября 2025, 00:01 • Новости дня
    Патриотический блок заявил о победе оппозиции на выборах в парламент Молдавии

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры патриотического блока, среди которых экс-президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, а также сторонники оппозиции после окончания парламентских выборов вышли к зданию ЦИК в Кишиневе с требованиями честного подсчета голосов.

    Как заявил руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон, оппозиция выиграла выборы.

    «Партия действия и солидарности (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентского большинства, а оппозиция выиграла. Это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство», – приводит ТАСС слова Додона.

    Он добавил, что выступления сторонников перед ЦИК – это способ дать понять, что «махинаций с голосами» допущено не будет. По его словам, сторонники и представители блока выступят еще и в понедельник в полдень на массовой акции перед ЦИК.

    Додон уточнил, что свои голоса оппозиционный блок будет защищать. Он добавил, что, по состоянию на 23.00, «партия власти уступила оппозиции», отмечает РИА «Новости».

    Согласно счетчику на сайте ЦИК Молдавии, после подсчетов 80% протоколов, оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набрали 49,05%, опередив правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) с 44,55% голосов.

    Напомним, 28 сентября в Молдавии состоялись выборы в парламент страны. Для прохождения партиям требовалось набрать не менее 5%, блокам – 7%, независимым кандидатам – 2%. В выборах участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Явка на выборах составила более 33,3%, что позволяет признать выборы состоявшимися.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. В 21 час голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось, о чем сообщили в ЦИК страны.

    Оппозиционные Санду силы после обработки 50% протоколов набрали более 51% голосов.

    28 сентября 2025, 22:20 • Новости дня
    После обработки 20% бюллетеней партия Санду получила 38,5% голосов

    Tекст: Ирма Каплан

    После обработки 20% протоколов партия президента Молдавии Майи Санду – Партия действия и солидарности – получила на парламентских выборах 38,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия.

    Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, получил 33,6% голосов, проевропейская партия «Демократия дома» (7,4%) и «Наша партия» во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым (6,8%) также проходят в парламент, передает ТАСС.

    Напомним, в Патриотический блок входят Партия социалистов Республики Молдова  с экс-президентом Игорем Додоном во главе, Партия коммунистов Республики Молдова с бывшим лидером Владимиром Ворониным во главе и партия «Будущее Молдовы» во главе с экс-премьером страны Василием Тарлевым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. При этом президент страны Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещав раскрыть доказательства нарушений.

    В 21 час голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось, о чем сообщили в ЦИК страны.

    29 сентября 2025, 00:40 • Новости дня
    @ Скриншот с сайта ЦИК Молдавии

    Tекст: Ирма Каплан

    Оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент Молдавии после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%, следует из диаграммы ЦИК.

    Оппозиционный действующей власти Патриотический блок набрали 51,02% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил ЦИК Молдавии. У правящей партии «Действие и солидарность», контролировавшей в прошлом парламенте большинство мест, – 29,89% голосов.

    В Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Приднестровья заявило, что Кишинев предприняли ряд мер, осложнивших участие приднестровцев в выборах. В частности было ограничено движение по мостам через Днестр, по которым жители Приднестровья добирались до избирательных участков. Число самих участков также было сокращено в несколько раз.

    Оппозиционные Санду силы после обработки 80% протоколов объявили о своей победе и собрались у здания ЦИК страны, чтобы пресечь возможные махинации с подсчетом голосов.

    28 сентября 2025, 16:13 • Новости дня
    Молдавскому избирателю в Испании отказали из-за футболки с крестом

    Tекст: Евгения Караваева

    Инцидент произошел на участке в Валенсии, где на мужчине была футболка с красным крестом, что вызвало конфликт с членами избирательного бюро.

    Члены избирательного бюро, связанные с правящей партией PAS, сочли, что изображенный символ направлен против них и вынесли решение отказать гражданину в голосовании, пишет «Лента.ру».

    Они попросили полицию удалить мужчину с участка, обвинив его в «нарушении общественного порядка». Ситуация вызвала дискуссии о прозрачности и справедливости избирательного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду обвинила участников выборов в коррупции и пообещала раскрыть доказательства нарушений.

    Экс-президент страны Игорь Додон заявил о готовности Кишинева аннулировать результаты парламентских выборов.

    Массовые технические сбои парализовали регистрацию избирателей на участках в Гагаузии.

    28 сентября 2025, 13:05 • Новости дня
    Додон заявил о готовности Кишинева аннулировать парламентские выборы

    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил о возможной аннуляции парламентских выборов и призвал граждан выйти на акцию протеста.

    Власти Молдавии готовятся аннулировать результаты текущих парламентских выборов по румынскому сценарию, заявил экс-президент республики Игорь Додон, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что подобное решение ранее было принято в Румынии, когда в декабре 2024 года отменили итоги первого тура президентских выборов.

    Додон призвал граждан республики собраться на акцию протеста у здания парламента, чтобы отстоять свое право на голос: «Сегодня у нас есть шанс поставить точку в этом вопросе. Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю завтра в 12.00 всех выйти перед парламентом для защиты нашей победы».

    Он обвинил власти в систематическом использовании давления на оппозицию, включая угрозы, шантаж, обыски и аресты оппозиционных активистов, а также напомнил об исключении оппозиционной партии «Сердце Молдовы» из парламентских выборов накануне голосования. По словам Додона, несмотря на это, Патриотический блок собирается побеждать на выборах. Также ЦИК Молдавии отстранил партию «Великая Молдова» от выборов.

    Бывший президент добавил, что власти сократили количество избирательных участков в России и Приднестровье и увеличили их в Европе, рассчитывая, что голоса европейской диаспоры обеспечат победу действующей партии власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, президент Молдавии Майя Санду допустила отмену результатов выборов.

    28 сентября 2025, 17:31 • Новости дня
    Журналист спрогнозировал повторение «украинского сценария» для Молдавии

    Tекст: Евгения Караваева

    Молдавия оказалась под угрозой повторения событий на Украине из-за жесткого давления Запада и ЕС на руководство страны, отметил журналист Томас Фази.

    Молдавию ждет судьба Украины из-за принуждения к выбору между Россией и Западом, об этом написал журналист Томас Фази в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Фази отметил: «Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как Санду».

    После прихода к власти в конце 2020 года президента Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса, отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться. Москва неоднократно призывала Кишинев учитывать интересы граждан страны и не препятствовать развитию связей с Россией. В МИД подчеркивали, что Россия хочет строить доброжелательные отношения с Молдавией, несмотря на попытки Запада использовать республику в антироссийских целях.

    Парламентские выборы в Молдавии проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию. За последние годы против оппозиционных политиков были возбуждены уголовные дела, их задерживали в аэропорту за визиты в Россию. Самым резонансным стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, приговоренной к семи годам тюрьмы. В стране также закрыты более сотни медиа, в том числе российские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, молдавскому избирателю в Испании отказали в голосовании из-за футболки с изображением креста. Президент Молдавии заявила о случаях фальсификаций на выборах с помощью каруселей. Илон Маск оценил заявление Павла Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов.

    28 сентября 2025, 21:16 • Новости дня
    В Молдавии завершились парламентские выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось, и избирательные участки по всей стране закрыли свои двери ровно в 21.00 по местному времени.

    В Молдавии завершились парламентские выборы, сообщает корреспондент РИА «Новости». К настоящему времени все избирательные участки на территории республики закрыты. Голосование проходило с раннего утра и длилось до 21.00 по местному времени, которая полностью совпадает с московским временем.

    По информации Центральной избирательной комиссии, предварительные итоги голосования начнут публиковаться после 21.00. За ходом выборов следили как местные, так и международные наблюдатели. Ожидается, что окончательные официальные результаты будут обнародованы позднее, после обработки всех бюллетеней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. Это обеспечило легитимность голосования по закону страны.

    28 сентября 2025, 19:56 • Новости дня
    Явка на выборах в Молдавии преодолела порог в 50%

    Tекст: Ольга Иванова

    В Молдавии на парламентских выборах зафиксировано участие более половины зарегистрированных избирателей, что обеспечивает легитимность голосования по закону страны.

    Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 50%, передает РИА «Новости». По данным Центральной избирательной комиссии республики, к 19.37 по местному времени участие приняли более 1 млн 521 тыс. граждан, что составило 50,01% от списка избирателей.

    В Молдавии выборы депутатов проходят раз в четыре года. По законодательству, чтобы голосование было признано состоявшимся, участие должны принять не менее трети внесенных в списки избирателей. Преодоление 50-процентного порога гарантирует признание итогов выборов.

    Голосование продолжалось в течение дня, и данные о явке публиковались регулярно на официальном сайте Центризбиркома страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Молдавии Майя Санду заявила о применении схемы «карусели» на парламентских выборах. Санду объяснила, что избиратели выносили чистые бюллетени для последующего вброса уже заполненных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещав раскрыть доказательства нарушений.


    28 сентября 2025, 08:57 • Новости дня
    Граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве открылись два избирательных участка, где проживающие в России граждане Молдавии с утра голосуют за 101 депутата нового парламента.

    Голосование на выборах в парламент Молдавии стартовало на двух избирательных участках в Москве, оба они расположены в одном здании, передает РИА «Новости». Один участок организован непосредственно в посольстве Молдавии, а второй – в консульском отделе посольства, находящемся за углом в том же здании.

    Оба избирательных участка открылись в семь часов утра по московскому времени. Всех пришедших встречают горячим чаем, а некоторые избиратели приносят с собой молдавские и российские флаги.

    В Молдавии в этот день проходят парламентские выборы, по итогам которых по партийным спискам должны выбрать 101 депутата. Правящая партия «Действие и солидарность» и оппозиция особо подчеркивают важность этих выборов, так как парламент страны оказывает влияние на формирование кабинета министров и судебную власть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила о планах стран Европы оккупировать Молдавию. Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО. Президент Майя Санду готова сдать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.

