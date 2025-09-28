Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
Дорожники восстановили сообщение между селами в Дагестане после селя
В Дагестане открыли дорогу к 19 селам Чародинского района
Проезд по трассе «Цуриб – Арчиб» в Чародинском районе открыли после очистки завалов, оставшихся после недавнего схода селевого потока.
Автомобильное сообщение с населенными пунктами Чародинского района Дагестана восстановлено после схода селя, передает «Интерфакс».
Специалисты расчистили участок на восьмом километре трассы «Цуриб – Арчиб» у села Магар, где ранее произошел сход селевого потока. Из-за происшествия транспортное сообщение было прервано для 19 сел, которые накануне остались без связи с районным центром. Восстановительные работы начались сразу после происшествия.
Напомним, что 27 сентября на восьмом километре дороги произошел сход селевого потока, который заблокировал движение автотранспорта и затруднил доставку продуктов и медикаментов в отрезанные села.
Ранее в Кайтагском районе Дагестана из-за сильных ливней мост через реку Уллучай обрушился, что привело к изоляции десятков местных поселений от центра.