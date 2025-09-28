Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Володин прибыл во Вьетнам с официальным визитом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией депутатов начал официальный визит во Вьетнам, где планируется проведение межпарламентского заседания.
Официальный визит Вячеслава Володина во Вьетнам состоялся по приглашению председателя Национального собрания страны, сообщает ТАСС. В ходе визита в Ханое пройдет четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама. В повестке дня рассматриваются вопросы законодательного обеспечения торгово-экономических отношений, создания благоприятного инвестиционного климата, а также расширения сотрудничества в энергетической и гуманитарной сферах.
Среди важных тем также значится мониторинг законотворческой деятельности в научно-технологической области. Программа визита включает ряд встреч Володина с руководством Вьетнама.
В делегацию, помимо Володина, вошли первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель председателя Александр Бабаков, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, а также председатели ключевых комитетов по промышленности, науке, культуре, безопасности, туризму, экономике и энергетике.
