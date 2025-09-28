Польша подняла истребители из-за «активности» авиации России

Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА

Лавров: Россия не направляла беспилотники или ракеты в Польшу

Tекст: Вера Басилая

Беспилотники, которые были обнаружены на территории Польши, имеют дальность полета, меньшую, чем расстояние от России до Польши, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», – заявил Лавров.

Лавров также подчеркнул, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты на территории стран Европы и членов НАТО, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя на Украине Киев в качестве инструмента.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

Лавров также заверил, что Россия готова дать отпор любой агрессии против страны.