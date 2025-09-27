Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Полиция в Ленобласти задержала троих мужчин с самодельными пистолетами
Полиция изъяла самодельные пистолеты у задержанных мужчин в Ленобласти
На трассе А121 в Ленинградской области полиция задержала троих мужчин после обнаружения в их автомобиле двух самодельных пистолетов с магазинами для малошумной стрельбы, сообщает МВД России по Ленинградской области.
Полиция Ленинградской области задержала жителей столичного региона после обнаружения у них оружия, передает РИА «Новости».
На трассе А121 около деревни Мистолово сотрудники полиции остановили автомобиль Volkswagen для проверки.При осмотре салона были найдены и изъяты два пистолета с магазинами, модернизированные для бесшумной стрельбы.
По результатам экспертизы установлено, что оба пистолета изготовлены кустарным способом и пригодны для стрельбы. Также пригодными для применения признаны изъятые патроны.
В машине находились житель поселка Парголово и двое москвичей. Все трое задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 222 УК РФ о незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору.
