ФБР уволило сотрудников за солидарность с протестами из-за убийства Флойда

ФБР уволило сотрудников после жеста солидарности на протесте из-за убийства Флойда
Несколько сотрудников ФБР, вставших на колено во время акций в память о Джордже Флойде в 2020 году, были уволены после внутреннего расследования.
Федеральное бюро расследований США уволило около 20 своих сотрудников, которые в 2020 году преклонили колени во время протестов в Вашингтоне после убийства Джорджа Флойда, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
По информации агентства, действия сотрудников были зафиксированы на фотографиях, после чего их сначала перевели на другие должности, а затем уволили.
Ассоциация агентов ФБР подтвердила, что среди уволенных были ветераны вооруженных сил, которые по закону обладают дополнительной защитой от увольнения. Представители ассоциации также заявили: «Руководство ФБР нарушило закон и проигнорировало конституционные права агентов».
Смерть Джорджа Флойда при задержании по подозрению в использовании фальшивого чека на 20 долларов стала причиной масштабных протестов против полицейского произвола по всей стране. Демонстрации в ряде городов США быстро переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся поджогами магазинов и автомобилей. По итогам протестов погибли 29 человек, а арестованы были более 14 тыс. участников.
Бывший полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве Флойда, был приговорен к 22,5 года лишения свободы. События вокруг гибели Флойда и последующие действия правоохранительных органов до сих пор вызывают широкий общественный резонанс в США.