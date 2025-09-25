В Москве назвали число подключенных к отоплению жилых домов

В Москве тепло подали в 75% жилых домов и 85% соцобъектов

Tекст: Денис Тельманов

Подача отопления в Москве идет в соответствии с утвержденным графиком, передает ТАСС. В течение двух дней отопление появилось более чем в 75% многоквартирных домов и почти в 85% социальных учреждений столицы.

В первую очередь тепло подается в социальные объекты и жилые дома. Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил: «Организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, в течение двух дней отопление уже включили в более 75% домов и почти 85% социальных объектов».

Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. городских объектов, среди которых свыше 34 тыс. жилых домов. Подготовка велась с мая до сентября текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве начали подавать тепло, в первую очередь в социальные учреждения, такие как школы и больницы. В России обсуждается введение новых правил старта отопительного сезона с учетом погодных условий для улучшения ситуации для жителей.