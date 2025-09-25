Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
В Москве тепло подали в 75% жилых домов и 85% соцобъектов
В жилых домах и социальных учреждениях Москвы стартовал отопительный сезон, причем большинство объектов уже обеспечили теплом согласно запланированному графику.
Подача отопления в Москве идет в соответствии с утвержденным графиком, передает ТАСС. В течение двух дней отопление появилось более чем в 75% многоквартирных домов и почти в 85% социальных учреждений столицы.
В первую очередь тепло подается в социальные объекты и жилые дома. Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил: «Организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, в течение двух дней отопление уже включили в более 75% домов и почти 85% социальных объектов».
Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. городских объектов, среди которых свыше 34 тыс. жилых домов. Подготовка велась с мая до сентября текущего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве начали подавать тепло, в первую очередь в социальные учреждения, такие как школы и больницы. В России обсуждается введение новых правил старта отопительного сезона с учетом погодных условий для улучшения ситуации для жителей.