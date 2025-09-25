Глава ВТБ отказался получать зарплату в цифровых рублях

Глава ВТБ Костин отказался получать зарплату в цифровых рублях

Tекст: Валерия Городецкая

«Нет, не хочу. Я пока ношу обычный (рубль)», – сказал Костин в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым гражданином России, который получил зарплату в цифровых рублях. По его словам, он планирует и дальше использовать этот формат выплат и отмечает интерес коллег к новой системе.

Костин также высказался о перспективах Базельских стандартов банковского регулирования. «Я считаю, что Базель III умрет, умрет своей собственной смертью, умрет потихонечку, год за годом», – заявил он. Глава ВТБ сослался на мнение немецкого банкира из заметки агентства Bloomberg, подчеркнув, что новые требования могут подорвать способность европейских банков поддерживать долгосрочные проекты, важные для национальной обороны.

Ранее Костин уже высказывался критически о применении принципов «Базеля» в нынешних условиях и предлагал создать российский стандарт банковского регулирования под названием «Воронеж-1».

Напомним, казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях.

Ранее стало известно о запуске выплат пенсий и пособий в цифровых рублях по выбору.