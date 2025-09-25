  • Новость часаУкраинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    25 сентября 2025, 14:47 • Новости дня

    Глава ВТБ отказался получать зарплату в цифровых рублях

    Глава ВТБ Костин отказался получать зарплату в цифровых рублях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам на XXII Международном банковском форуме, что пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях.

    «Нет, не хочу. Я пока ношу обычный (рубль)», – сказал Костин в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым гражданином России, который получил зарплату в цифровых рублях. По его словам, он планирует и дальше использовать этот формат выплат и отмечает интерес коллег к новой системе.

    Костин также высказался о перспективах Базельских стандартов банковского регулирования. «Я считаю, что Базель III умрет, умрет своей собственной смертью, умрет потихонечку, год за годом», – заявил он. Глава ВТБ сослался на мнение немецкого банкира из заметки агентства Bloomberg, подчеркнув, что новые требования могут подорвать способность европейских банков поддерживать долгосрочные проекты, важные для национальной обороны.

    Ранее Костин уже высказывался критически о применении принципов «Базеля» в нынешних условиях и предлагал создать российский стандарт банковского регулирования под названием «Воронеж-1».

    Напомним, казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях.

    Ранее стало известно о запуске выплат пенсий и пособий в цифровых рублях по выбору.

    24 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России

    Rzeczpospolita: ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти, пишет Rzeczpospolita.

    Новые тарифы затронут только Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами ЕС, продолжающими импортировать российскую нефть и финансировать, по мнению Брюсселя, конфликт на Украине, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Reuters.

    «Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Евросоюз», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу искать альтернативные источники топлива за пределами России.

    Ранее ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    25 сентября 2025, 03:35 • Новости дня
    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов

    Столкнувшийся в Шереметьево с лайнером «России» Airbus отстранен от полетов

    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines, которое получило повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке, оно было отстранено от полетов, сообщили в Telegram-канале аэропорта Шереметьево.

    «В настоящее время службы аэропорта Шереметьево оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Пассажиры в количестве 264 человек будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета», – сказано в посте.

    Там уточнили, что вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.

    Все службы Шереметьево работают в штатном режиме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил  повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    Росавиация сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    Резервный борт с пассажирами лайнера авиакомпании «Россия» приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    25 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях сессии ГА ООН затронул деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году и роль страны в международных делах, сообщили в МИД России.

    Как сообщили в МИД России, Лавров в ходе переговоров изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

    «С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Также главы МИД России и Швейцарии обсудили актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии».

    Москва выразила готовность взаимодействовать с Вашингтоном для поиска решений, устраняющих первопричины украинского кризиса. Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    25 сентября 2025, 00:20 • Новости дня
    Росавиация сообщила о начале расследования инцидента с самолетами в Шереметьево

    Росавиация начала расследование инцидента с самолетами в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Росавиация в Telegram-канале сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    «Росавиация сформирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потемкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в среду вечером в аэропорту Шереметьево», сказано в посте.

    Там напомнили, что при подготовке к вылету самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия» (рейс в Санкт-Петербург), по предварительным данным, коснулся лайнера  Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшего из Пекина.

    Для пассажиров рисков не было, их пересадили на резервный борт в Санкт-Петербург, самолет уже вылетел, уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    24 сентября 2025, 15:46 • Новости дня
    Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года

    Мишустин: МРОТ увеличится до 27 093 рублей с 2026 года

    Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минимальный размер оплаты труда увеличится более чем на 20% и достигнет 27 093 рубля с 1 января 2026 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

    Премьер-министр отметил, что на повестке обсуждались вопросы, направленные на повышение доходов россиян, и были подготовлены поправки в законодательство, предусматривающие это увеличение, передает ТАСС.

    «В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», – заявил глава кабмина.

    Ранее в Госдуме предположили рост МРОТ в 2026 году до 20%.

    В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.

    24 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ

    Российские войска продолжили зачистку Кировска от остатков 63-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировске на краснолиманском направлении российские силы уничтожают последние подразделения украинской 63-й механизированной бригады.

    Российские войска проводят зачистку населенного пункта Кировск на краснолиманском направлении, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что операция направлена против остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве уточнили: «В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ».

    Подробности о ходе операции и количестве уничтоженных украинских военнослужащих пока не сообщаются. Ситуация в районе Кировска продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

    Российские войска предотвратили контратаку ВСУ, уничтожив скопление техники с помощью FPV-дронов в районе Кировска на краснолиманском направлении.

    В ходе отступления подразделения ВСУ, покидавшие Кировск на краснолиманском направлении, открывали огонь по местным жителям и разрушали инфраструктуру.

    24 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12

    Два человека погибли, девять госпитализированы после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Она уточнила, что двое пострадавших скончались на месте, девять были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии и транспортируются в краевую больницу. Еще троим оказали амбулаторную помощь.

    Ранее власти города сообщали о двух погибших и одиннадцати пострадавших после удара. Власти отмечают, что всего повреждения получили двадцать автомобилей и семь жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

    Атака беспилотников произошла в дневное время в центральной части города в районе гостиницы. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    В результате атаки на Туапсе пострадали взрослый и подросток, которых доставили в больницу с травмами средней тяжести.

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, и два человека погибли.

    24 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии

    Вучич заявил о благодарности Путину за поддержку Сербии

    Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии
    @ Richard Drew/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о значении поддержки со стороны России.

    Он отдельно отметил, что Белград ощущает помощь, в особенности по вопросам территориальной целостности и государственного суверенитета, передает ТАСС.

    «Мы чувствуем поддержку России, особенно в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии, и мы всегда благодарны президенту [РФ] за эту поддержку», – заявил Вучич журналистам.

    Ранее посол Сербии отверг призывы Запада отказаться от дружбы с Россией.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в начале сентября отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

    25 сентября 2025, 05:32 • Новости дня
    Стало известно число пассажирских остановок ВСМ Москва – Петербург

    Стало известно число пассажирских остановок ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Ирма Каплан

    Инфраструктура первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург со станциями и вокзалами будет возводиться с нуля, а остановок между городами запланировано 14, сообщили в инфоцентре ВСМ.

    Вся инфраструктура первой высокоскоростной железнодорожной магистрали России, в том числе вокзалы и станции, возводится с нуля, сообщили в инфоцентре ТАСС.

    Там добавили, что на линии ВСМ предусмотрено 14 пассажирских остановок.

    «Среди них: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург главный», – рассказали в инфоцентре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на рельсосварочном предприятии начали сборку стометровых рельсов в восьмисотметровые плети для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.

    Новый российский высокоскоростной поезд будет оснащен системой управления на базе искусственного интеллекта и станет полностью беспилотным. Мишустин назвал время пути по ВСМ между Москвой и Петербургом.

    25 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что вариант сбития истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, «рассматривается», сообщает Politico.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что возможность сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, «находится на столе», передает Politico.

    «Мое мнение – мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. Это означает, что если после предупреждения и разъяснения последствий произойдет вторжение в воздушное пространство, то вариант с применением силы, включая сбитие самолета, находится на столе», – заявила глава Еврокомиссии.

    Поводом для таких заявлений послужили несколько случаев, когда российские самолеты нарушали воздушные границы стран НАТО в июне, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии. Эти события повысили тревожность и привели к обсуждению возможных ответных мер Альянса.

    Ранее, на полях Генеральной ассамблеи ООН, американский экс-президент Дональд Трамп также высказал мнение, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя слова Трампа, отметил, что армия обязана защищать воздушное пространство страны и готова принять необходимые меры. В то же время он уточнил, что считает предпочтительным перехват дронов и крылатых ракет над территорией Украины до того, как они достигнут территории НАТО.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что «вмешательство России в дела Европы» не ограничивается только воздушными инцидентами. По ее словам, Москва также «усилила кибератаки, шпионаж и вмешательство в выборы в странах ЕС с начала спецоперации на Украине». Она заявила, Европа должна давать ответ России по всем направлениям, чтобы защитить свои интересы.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов для укрепления позиций внутри НАТО.

    25 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Уолтц пригрозил России «кнутом и пряником» Трампа
    Уолтц пригрозил России «кнутом и пряником» Трампа
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox заявил, что американский президент Дональд Трамп не шутит и к его словам стоит относиться серьезно, чтобы не оказаться, подобно Ирану, с несвоевременной болью осознания.

    «(Президент России Владимир)Путин, россияне, должны отнестись к посланию президента [серьезно]. Он не шутит. Иранцы с болью осознали, что он будет использовать не только пряник, но и кнут. <...> Буквально вчера мы передали это послание российскому президенту», – заявил он телеканалу Fox.

    Уолтц также назвал заявление Трампа «здравым смыслом», указав на якобы неоднократные нарушения воздушного пространства России, о которых сообщили Румыния, Эстония и Польша.

    На вопрос о возможности отмены ограничений на поставки американского оружия на Украину, Уолтц ответил, что это касается президента, военного министра Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

    «В целом, президент собирается сделать все, что потребуется, и он собирается сменить позицию, если потребуется, чтобы положить конец этой войне», – добавил он.

    Кроме того, Уолтц заявил, что европейские страны не могут одновременно приобретать нефть у России и обращаться за военной поддержкой на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп перешел в «партию войны» на Украине ради внутриполитических целей. При этом политолог Илья Ухов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Трамп встал на обамовские лыжи.

    24 сентября 2025, 20:16 • Новости дня
    Захарова назвала удар по КТК в Новороссийске предупреждением ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    «Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам», – указала дипломат, передает РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что Европейскому союзу следует быть готовым к тому, что Киев будет «оттачивать террористические навыки по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».

    Напомним, в результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители.

    Среди объектов, пострадавших от массированной атаки беспилотников в Новороссийске, оказалось административное здание Каспийского трубопроводного консорциума. Также повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

    24 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке дронов на Новороссийск достигло 11

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, погибло два человека.

    Одиннадцать человек получили ранения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, передает ТАСС. По словам мэра города Андрея Кравченко, из пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, четверо получили ранения средней тяжести, еще пятеро – легкие травмы.

    Кравченко сообщил: «Два человека погибли. Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – [в] легкой степени тяжести). Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет».

    Власти города проводят необходимые мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря в Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей. Власти города приняли решение временно прекратить выход всех плавательных средств. В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы.

    25 сентября 2025, 13:34 • Новости дня
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией

    Эксперт Анпилогов: В заявлении фон дер Ляйен о возможности сбивать самолеты России прослеживается двойная игра

    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен по российским самолетам – по сути, призыв к граничащим с Россией странам «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее председатель ЕК заявила, что альянс рассматривает варианты уничтожения российских истребителей.

    «Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями подстрекает Запад к прямому конфликту с Россией и закрывает возможность для дипломатических контактов. Впрочем, стоит помнить, что она – «бюрократ в вакууме», который ни за что не отвечает и потому спокойно призывает к чему угодно», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Любопытно, что в вопросе сбития российских самолетов позиции председателя ЕК и Эммануэля Макрона, который ранее отличался милитаристскими высказываниями, не совпали. «Президент Франции оказался более близок к разумному пониманию последствий такого решения», – заметил спикер. Он напомнил, что истребители Североатлантического альянса патрулируют небо над странами Балтии.

    «Если бы Макрон поддержал идею сбивать самолеты России, то французским летчикам пришлось бы выполнять этот приказ – пусть и сделанный в виде политического заявления. Другими словами, президент Пятой республики несет персональную ответственность, а не коллективную, которая характерна для фон дер Ляйен», – детализировал Анпилогов.

    Собеседник также отметил «хрупкость» границ в Финском заливе. Ранее Москва, Таллин и Хельсинки находили общее компромиссное решение. Сейчас же наши соседи заняли неконструктивную позицию, а Эстония и вовсе выдвигает голословные обвинения в нарушении воздушного пространства. Возникает вопрос, как страны НАТО станут поступать дальше.

    «Высказывание фон дер Ляйен – это фактически призыв к лимитрофам вблизи российской границы самим – на свой страх и риск – «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. Другими словами, тем, кто якобы будет подвергаться «российской агрессии», предлагается действовать максимально враждебно по отношению к Москве», – рассуждает специалист.

    «При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать. В этом случае прослеживается двойная игра: ответ на «нарушения» России в перспективе даст не весь блок, а какая-то одна, скорее всего, малозначимая для других европейских держав страна – будь то Эстония или Финляндия. Затем вокруг этого конфликта будет выстраиваться система военного противодействия Российской Федерации», – добавил он.

    Более того, не стоит исключать провокаций со стороны европейцев. «Они могут пойти на достаточно авантюрные шаги, например, на блокаду Калининграда. Поэтому к призывам сбивать самолеты России следует относиться крайне серьезно. В конечном счете, если сосед говорит, что он вас убьет, следует проверить, есть ли у него ружье», – заключил Анпилогов.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

    Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

    Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

    Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

    Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

    Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.

