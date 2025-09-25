Депутат Бессараб сообщила о повышении пенсий военным в октябре

Политолог Минченко: Российский бюджет сохранит социальный характер на фоне роста военных расходов
«У России есть вопросы с наполняемостью бюджета, связанные с международной конъюнктурой, санкциями и СВО. Рост расходов на безопасность объясняется новыми вызовами и задачами в части развития беспилотной авиации, а также станкостроения», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Кроме того, спикер напомнил про усиливающуюся милитаризацию большинства стран ЕС. «Планы по массовому вооружению Европы становятся реальной угрозой для России. Европейские государства уже не скрывают своих планов вступить с нами в прямую конфронтацию в ближайшие 10 лет», – продолжил спикер.
«Россия не может недооценивать эту проблему. Именно поэтому необходимо укреплять оборону. Наша страна должна предпринять все действия, чтобы как минимум упредить потенциальное нападение, а в идеале – вообще отбить у европейских стран желание воевать с нами», – указал собеседник.
При этом, отметил аналитик, российская экономика демонстрирует высокий уровень устойчивости. «Чтобы не допустить стагнации, у Минфина было два сценария: включать печатный станок, подстегивая инфляцию, или создать дополнительную налоговую нагрузку. Очевидно, оптимальным вариантом является второй», – подчеркнул эксперт.
«Между тем, бюджет России сохраняет свой социальный характер, предполагающий полное выполнение всех обязательств, продолжение действия мер по повышению демографии, выделение дополнительных ресурсов на здравоохранение», – резюмировал политолог.
Ранее Минфин России внес в правительство законопроекты о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также об отдельных изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы. Документы предполагают изыскание дополнительных средства на безопасность, в том числе за счет налоговых изменений.
Так, с 2026 года стандартная ставка НДС будет увеличена с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, таких как продукты, лекарства, товары для детей. В сфере игорного бизнеса вводятся новые налоги: букмекеры будут платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль. Это повысит прозрачность отрасли и обеспечит учет реальных финансовых результатов компаний.
«Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом», – говорится в комментарии ведомства.
«Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса», – детализирует Минфин.
Также на мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается выделение свыше 41 трлн рублей – это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку. «Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения», – указывается в сообщении.