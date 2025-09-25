Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
Депутат Журова назвала неправильным давление на Израиль через спорт
Призывы ООН ввести санкции против израильских спортсменов не верны так же, как санкции против российских, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
«В мире вообще к Израилю другое отношение, чем к России. Я не согласна с этими призывами отстранить израильских спортсменов. Не надо наказывать ни их, ни наших спортсменов. Не стоит давить на Израиль через спорт, это неправильно. Спортсмены точно ни при чем», – завила она порталу «ВсеПроСпорт».
По мнению Журовой, в этом конфликте в Газе, который длится с 1948 года, должна разбираться ООН, вместо того, чтобы отстранять спортсменов.
«Если отстранят сейчас израильских атлетов, накажут не руководство государства, а только спортсменов, которые не имеют никакого отношения к политике. В этом нет никакого смысла», – отметила депутат.
Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исполком УЕФА планирует обсудить отстранение израильских клубов и сборных от участия в европейских турнирах, сообщил источник в прессе.
При этом Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.