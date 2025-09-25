Депутат Журова назвала неправильным давление на Израиль через спорт

Tекст: Ирма Каплан

«В мире вообще к Израилю другое отношение, чем к России. Я не согласна с этими призывами отстранить израильских спортсменов. Не надо наказывать ни их, ни наших спортсменов. Не стоит давить на Израиль через спорт, это неправильно. Спортсмены точно ни при чем», – завила она порталу «ВсеПроСпорт».

По мнению Журовой, в этом конфликте в Газе, который длится с 1948 года, должна разбираться ООН, вместо того, чтобы отстранять спортсменов.

«Если отстранят сейчас израильских атлетов, накажут не руководство государства, а только спортсменов, которые не имеют никакого отношения к политике. В этом нет никакого смысла», – отметила депутат.

Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исполком УЕФА планирует обсудить отстранение израильских клубов и сборных от участия в европейских турнирах, сообщил источник в прессе.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.