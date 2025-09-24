Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Совфед одобрил денонсацию конвенции по предупреждению пыток
Совфед одобрил выход России из Европейской конвенции против пыток
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отказ от Европейской конвенции по предупреждению пыток и протоколов к ней.
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, передает ТАСС.
Также сенаторы поддержали денонсацию двух дополнительных протоколов к этой конвенции. Документ был подписан Россией в Страсбурге 28 февраля 1996 года.
В пояснительной записке отмечается, что Россия с декабря 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток. Причиной названа блокировка Советом Европы процесса избрания нового члена от России после окончания полномочий предыдущего представителя. Указывается, что обращения по вопросу представительства России в комитете игнорировались, несмотря на принцип сотрудничества, закрепленный в Европейской конвенции.
Таким образом, как подчеркивается в пояснительной записке, Россия не имеет возможности полноценно участвовать в работе мониторингового механизма, созданного на основе конвенции.
Ранее Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.