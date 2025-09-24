  • Новость часаВ центре Осло прогремел взрыв, один человек задержан
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине
    Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
    Посольство России опровергло нарушения воздушных границ Норвегии
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Макрон заявил, что Трамп не заслужил Нобелевскую премию
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    28 комментариев
    24 сентября 2025, 01:31 • Новости дня

    Встреча Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН запланирована на среду

    Встреча Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН запланирована на среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    «Конечно, об этом известно, запланирована встреча министра с госсекретарем США, это будет завтра», – приводит слова Вершинина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сообщил, что в рамках встречи Лаврова и Рубио ожидается «большая повестка». Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября.

    23 сентября 2025, 04:27 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Рид: Быть гражданкой России для меня – огромная честь
    Экс-помощница Байдена Рид: Быть гражданкой России для меня – огромная честь
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшая помощницей Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора, Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб) сообщила, что переезд в Россию стал вынужденной мерой, но она влюбилась в Россию и считает честью получение российского гражданства.

    Рид получила гражданство России, передает ТАСС.

    Она рассказала, что со временем влюбилась в Россию и захотела остаться. «По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года, до предоставления гражданства», – приводит ее слова RT, сотрудницей которого Рид сейчас является.

    По ее словам, над ней и ее семьей «нависала опасность» со стороны американских властей, а депутат Госдумы Мария Бутина и главный редактор RT Маргарита Симоньян помогли ей с поиском убежища.

    «Быть гражданкой России для меня – огромная честь», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах. Она заявила, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства ее уволили. Байден отверг обвинения.

    Комментарии (9)
    23 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Рубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    Рубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    США рассматривают возможность отказа от посреднической роли в урегулировании конфликта на Украине, а также не исключают введения новых санкций.

    США могут прекратить содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News, передает ТАСС.

    Рубио подчеркнул, что США остаются единственным государством, способным вести диалог с обеими сторонами украинского конфликта, а мировое сообщество поддерживает такую роль Вашингтона.

    Политик заявил: «В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль». Он также допустил, что «рано или поздно США могут принять решение о введении новых санкций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине. Он также выразил сомнения в том, что Европа сможет «вечно» помогать Киеву. Госдепартамент США призвал Киев рассмотреть возможность достижения мирных договоренностей.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 15:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 17:05 • Новости дня
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если вслед за заявлением Трампа последует публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях, то российским специалистам его предстоит изучить и вынести свой вердикт, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал заявление президента США, что использование парацетамола беременными женщинами ведет к аутизму у детей. ВОЗ опровергла эту взаимосвязь.

    «Конечно, то, что президент Соединенных Штатов об этом говорит, это удивительно. Обычно такого рода вещи обсуждаются прежде всего на уровне профессионального сообщества, а затем уже выносятся как решение профессионалов. За этим сразу же идет комплекс мер, связанных с изъятием препаратов, их запретом и так далее», – говорит Онищенко.

    «Я ожидаю прежде всего профессиональной реакции. В первую очередь она должна быть от Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которая является региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для американского региона. Тем не менее мы понимаем, что раз с таким заявлением выступил президент страны, обладающей серьезной научной базой – значит, это нельзя оставлять без внимания», – рассуждает эпидемиолог.

    По мнению Онищенко, вслед за заявлением Трампа должна последовать публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях. Российским специалистам его предстоит изучить, перепроверить, опираясь на нашу науку, и вынести вердикт.

    Академик рассказывает, что в связи со стремительным развитием технологий сейчас регулярно делаются новые открытия, которые в некоторых случаях кардинально меняют отношение медицинского сообщества к тому или иному препарату или веществу. Он приводит в пример ситуацию, которая произошла в семидесятые годы в СССР. Тогда специалисты активно использовали высокоэффективный инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), которым с самолетов обрабатывали лесные массивы, в результате чего уничтожили клеща на всей европейской территории страны. Но в начале восьмидесятых выяснилось, что этот препарат является канцерогенным, накапливается в подземных водах, после чего его использование запретили. Популяция клещей, переносящих боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, восстановилась, вернув прежнюю проблему.

    «Были другого рода ошибки: хотя некоторые препараты признавались вредными, потом оказывалось, что они не вредные, и мы к ним снова возвращаемся, но уже потеряв время. Это касается бактериофагов – вирусов, поражающих бактериальные клетки. В 1986-1987 годах мы прекращаем их производство, а теперь снова восстанавливаем. Это результат того, что наука делает новые открытия, углубляется в какие-то темы», – заключил Онищенко.

    Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал обнародовать научные исследования о риске развития аутизма у детей при приеме парацетамола беременными женщинами, на которые сослался американский президент Дональд Трамп, призывая отказаться от приема данного препарата будущим мамам. По его словам, перед возможным введением ограничений на использование парацетамола, необходимо провести консультации со специалистами и изучить все исследования.

    Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. В свете этого заявления Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет уведомлять медицинских работников о потенциальной связи между применением парацетамола и увеличением вероятности возникновения аутизма.

    При этом Всемирная организация здравоохранения уже опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей.

    Комментарии (7)
    23 сентября 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории»

    Трамп: При поддержке ЕС Украина может вернуть всю изначальную территорию

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», – заявил Трамп, добавив, что «Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше».

    Трамп заявил, что для Украины «настало время действовать», так как, по его словам, «Россия испытывает большие экономические проблемы». Он выразил пожелания «всего наилучшего» как Москве, так и Киеву вне зависимости от будущего сценария развития событий, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а страны альянса могут распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Кроме того, президент США назвал действия России на Украине «бесцельными». Он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает необходимым для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (7)
    23 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа.

    Эрдоган заявил, что инфраструктура анклава полностью разрушена, а происходящее в Газе он назвал «дном человечества», передает ТАСС.

    Глава Турции подчеркнул, что все страны, которые еще не признали Палестину, должны сделать это «как можно скорее». По его словам, в Газе происходит не война, а геноцид, который совершается оснащенной армией, а действия Израиля привели к гибели 250 журналистов.

    Эрдоган заявил, что атака Израиля на Катар показывает, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху полностью оторвано от реальности.

    Он также сообщил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине способствовали обмену пленными, и Турция продолжит усилия по достижению прекращения огня.

    Напомним, Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний этап палестино-израильского конфликта самым трагичным.

    Комментарии (5)
    23 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

    Глава МАГАТЭ Гросси заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о своем намерении стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

    Гросси в интервью AFP на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил, что считает ООН организацией, которая нуждается в обновлении и возвращении к выполнению своих ключевых задач по поддержанию мира, передает ТАСС.

    Гросси подчеркнул, что считает свой опыт работы во главе МАГАТЭ важным преимуществом и заверил, что будет стремиться к диалогу с разными странами.

    Мандат действующего генсека Антониу Гутерриша завершится 31 декабря 2026 года. Кандидат на пост генсека ООН будет предложен Советом Безопасности в том же году, а избранный руководитель приступит к работе с 1 января 2027 года.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности из-за его неэффективности.

    Президент России Владимир Путин призывал адаптировать ООН к реалиям XXI века.

    Комментарии (10)
    23 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Трамп застрял на эскалаторе в ООН

    Трамп заявил о неработающем телесуфлере и эскалаторе в ООН

    Трамп застрял на эскалаторе в ООН
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп со сцены Генассамблеи ООН рассказал о двух вещах, которые, по его словам, получил от организации.

    «Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подробно рассказал, как шел по эскалатору в здании ООН, который «остановился прямо посередине». Он подчеркнул, что первая леди, если бы не была в отличной форме, могла бы упасть.

    Также Трамп упомянул, что в начале выступления не сработал телесуфлер, однако позже его починили.

    Ранее Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    США собрались ввести санкции против Международного уголовного суда

    Reuters: США хотят наложить санкции на работу Международного уголовного суда

    США собрались ввести санкции против Международного уголовного суда
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти обсуждают введение новых ограничений в отношении самой структуры Международного уголовного суда, а не только отдельных должностных лиц, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Источники Reuters отмечают, что этот вопрос обсуждается в правительственных кругах США, однако точная дата принятия решения пока неизвестна, передает ТАСС.

    Reuters сообщает, что в ответ на возможные всеобъемлющие санкции руководство МУС уже провело срочные консультации с представителями государств – членов суда.

    Санкции могут затруднить выплату зарплат сотрудникам МУС, а также усложнить доступ к банковским счетам и работе компьютерных систем в офисах суда. В связи с этим МУС уже выплатил сотрудникам зарплату за период до конца 2025 года и начал искать альтернативных поставщиков платежных и IT-услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда за участие в расследовании и судебном преследовании граждан США и Израиля. Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда за действия против Вашингтона и Израиля. Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подозрению в военных преступлениях в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп предположил сроки конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 21:08 • Новости дня
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    «Да, считаю», – сказал Трамп в ответ на вопрос, стоит ли сбивать российские самолеты при входе в воздушное пространство НАТО, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на двусторонней встрече Трампа с Владимиром Зеленским, которая прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Ранее Организация Североатлантического договора пообещала принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Комментарии (6)
    24 сентября 2025, 01:07 • Новости дня
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Госдеп США призвал Киев согласиться на мирные договоренности

    Рубио: Киеву нужно согласиться на договоренности по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон считает нужным для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украинцы должны согласиться на сделку о мире», – сказал Рубио интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.

    Он отметил, что урегулирование конфликта является одним из важнейших приоритетов для президента США Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на закрытой встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» Зеленский предупредил о «трудных решениях» в случае ухудшения ситуации на фронте.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 22:24 • Новости дня
    Зеленский решил рассказать Трампу «хорошие новости» с фронта

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров в Нью-Йорке украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

    «Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Минобороны России сообщило, что продолжается блокирование ВСУ с юга. До 700 военнослужащих ВСУ оказались заблокированы в Купянске. Из этого числа 250 украинских бойцов уже уничтожены.

    Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине

    Лула да Силва: Саммит на Аляске дал надежду на дипломатическое урегулирование на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что последние переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске внушают надежду на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

    Он подчеркнул, что военного решения кризиса, по мнению большинства мирового сообщества, не существует, передает ТАСС.

    «Все уже понимают, что военного решения конфликта [на Украине] не будет», – заявил Лула да Силва на открытии 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он добавил, что встреча Путина и Трампа дала позитивный сигнал по возможностям мирных переговоров.

    Бразильский лидер указал, что для достижения компромисса стороны должны выработать реалистичные пути выхода из кризиса и учесть законные опасения всех участников по вопросам безопасности.

    Ранее в Китае назвали саммит на Аляске шагом к миру.

    Газета New York Times назвала саммит Путина и Трампа дипломатической победой России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей территории»
    Индийский миллиардер закупил российскую нефть на 33 млрд долларов
    Бывший чиновник Росимущества сбежал из суда и укрылся в консульстве Армении
    В Молдавии признали ошибкой запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
    Глава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
    Марочко: После освобождения Переездного до Северска осталось около 6 км
    Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации