ПВО сбила два атаковавших Москву беспилотника

Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.
Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.12 комментариев
Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Посол МИД Мирошник: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
«Сейчас в Крыму бархатный сезон. ВСУ в воскресенье наносят циничный и преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре полуострова – санаторию, а также школе. Действия украинской стороны – это военное преступление», – подчеркнул Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его словам, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.
«Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».
Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.
По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол.
Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов. «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины. Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – заключил Мирошник.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Напомним, удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили в Минобороны России.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке Форос и несколько объектов на территории одноименного санатория. Кроме того, из-за падения обломков сбитого аппарата загорелась сухая трава близ Ялты.
Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили.
По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. «Госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Детей среди пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова после атаки в Крыму предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.
Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил данные по погибшим и раненым.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.
Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.
Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России
Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.
Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».
По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.
Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.
Сальдо сообщил о массовом сжигании тел бойцов ВСУ в Херсоне
По его словам, ВСУ начали массово сжигать тела собственных бойцов на одной из свалок Херсона, передает ТАСС.
Сальдо добавил, что эта практика появилась с конца августа после ударов российских войск. Губернатор Херсонской области заявил: «ВСУ в Херсоне с конца августа начали массово сжигать тела своих боевиков, погибших в результате ударов ВС РФ. Причем сжигают тела на одной из местных свалок – можете сами представить, какой запах стоит в округе».
Сальдо рассказал, что таким образом киевские власти пытаются скрыть реальные потери и избежать выплат семьям погибших военных. Он отметил, что ежедневно на свалке уничтожают до ста тел, а само место выбрано с расчетом на возможную скорую потерю контроля украинской стороной – чтобы избежать последующего расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что по указанию Генштаба Вооруженных сил России на территорию Донецкой и Луганской народных республик якобы привезли семь передвижных крематориев. Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе Донецкой народной республики. Вооруженные силы Украины развернули под Артемовском мобильный крематорий.
Глава парламента Крыма Константинов пообещал наказание Киеву за атаку на Форос
Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на Южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.
Константинов подчеркнул, что «киевский террористический режим совершил очередное злодеяние в православный праздник, против мирных жителей и детей».
«За все эти преступники понесут заслуженное наказание», – заявил парламентарий.
Глава парламента выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос», пострадали 15 человек.
При атаке на поселок Форос пострадал охранник школы, также полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.
«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.
Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.
По его словам, российские войска взяли в полукольцо село Новопавловка, расположенное в Днепропетровской области, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что населенный пункт играет ключевую роль для украинских военных как логистический узел.
Кимаковский заявил: «Наши штурмовые группы взяли Новопавловку в полукольцо. Это крупный населенник, который давно служит противнику как логистический узел». Он также подчеркнул, что этот успех позволит российским войскам усилить давление на украинские позиции в районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили около двух рот противника при освобождении Сосновки в Днепропетровской области. Подполье сообщило о поражении военных объектов Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Минобороны объявило об освобождении населенного пункта Березовое в этом регионе.
Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.
«Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).
Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.
Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.
Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.
Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Гавриловки и Орестополя в Днепропетровской области и Червоного в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
При этом ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Варачино, Могрицы и Юнаковки в Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Синельниково и Григоровкой в Харьковской области.
ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, четыре артиллерийских орудия и три склада с матсредствами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска, Глушковки, Великой Шапковки, Изюмского в Харьковской области, Кировска и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
Потери противника составили свыше 240 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, десять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.
Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии у Северска, Майского, Резниковки, Миньковки, Берестока, Иванополья и Константиновки в ДНР.
Противник потерял до 210 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны вблизи Димитрова, Московского, Родинского, Красного Лимана, Балагана и Красноармейска в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих, две бронемашины, включая бронетранспортер М113, артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.
В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области.
До этого российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку, а также освободили Ольговское в Запорожской области.
По словам представителя экстренных служб, «около 19:00 женщина спрыгнула в Москву-реку с Парящего моста. Она погибла», передает ТАСС.
Тело женщины было извлечено из воды спасателями. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее в Забайкальском крае сильный ветер сдул женщину с ребенком с навесного моста, женщина погибла, несовершеннолетнего госпитализировали.
В Минобороны России сообщили о перехвате 114 украинских дронов
В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, по 25 беспилотников были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 – над Белгородской областью, 13 – над Астраханской областью, 10 – над Крымом. Кроме того, семь аппаратов были уничтожены над Брянской областью, пять – над акваторией Азовского моря, по три – над Ярославской и Волгоградской областями.
Также были сбиты два беспилотника над Черным морем и по одному аппарату над Курской и Воронежской областями. Минобороны уточнило, что все уничтоженные летательные аппараты были самолетного типа и были перехвачены дежурными средствами ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ за ночь над регионами России. За предыдущие сутки военные уничтожили 38 украинских дронов. На юге России внедряют дополнительные меры защиты транспортных объектов от атак БПЛА.
Губернатор Евраев сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Ярославлю
Евраев вTelegram-канале сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.
По словам Евраева, атака была отражена силами российской противовоздушной обороны в ночь на понедельник.
Евраев добавил, что на территории области могут находиться обломки сбитых дронов, которые важны для следствия, и попросил жителей не приближаться к ним.
Губернатор подчеркнул, что подразделения Минобороны и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности жителей региона.
Минобороны России заявило о перехвате 114 украинских дронов.
В результате взрыва беспилотника у здания администрации Белгорода пострадали два человека.
«Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта «Посох» прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны России», – цитирует разработчика ТАСС.
В LazerBuzz уточнили, что в настоящее время ведется поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы.
По словам разработчика, изделие на финальной стадии доработки, после которой отправится в зону СВО для выполнения задач.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.
Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.
Собянин: ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву
Предварительно известно, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет, написал Собянин в Telegram-канале. Градоначальник добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву.
По его словам, российские военные успешно отразили атаку солдат ВСУ в районе населённого пункта Ольговское в Запорожской области, передает РИА «Новости». «Тимоха» добавил, что бойцы ВСУ проявили необычное поведение во время боя, что вызвало подозрения у российских военных.
По словам российского военнослужащего, противник после потери опорного пункта попытался его вернуть, атаковав по центру и левому флангу. «Мы заняли опорный пункт противника. Через некоторое время они пошли в атаку по центру поля и по левому флангу. Шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить нас с этого опорного пункта», – рассказал он.
Атака ВСУ оказалась неудачной: украинские военные понесли потери и были вынуждены отступить. Боец отметил, что некоторые атакующие не смогли покинуть поле боя. Он предположил, что противник мог находиться под воздействием наркотических веществ, так как, по его словам, шли «как будто просто без страха. Без эмоций. Просто шли и шли».
Минобороны России 15 сентября сообщило об освобождении Ольговского в Запорожской области в ходе наступления группировки войск «Восток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные медики ВСУ подсаживали солдат на амфетамин. Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков среди военнослужащих ВСУ. Дмитрий Медведев предложил США бороться с деятельностью латиноамериканских наркокартелей в Киеве.