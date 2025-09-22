  • Новость часаПутин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    22 сентября 2025, 16:20

    В Крыму назвали ущерб от атаки ВСУ на Форос

    Tекст: Валерия Городецкая

    Муниципальный режим чрезвычайной ситуации планируется ввести в поселке Форос после атаки беспилотников Украины на гражданские объекты, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

    По ее словам, предварительный ущерб от инцидента оценивается более чем в 18,7 млн рублей. Павленко добавила, что сейчас местные власти работают в условиях муниципального режима ЧС, но уже начали подготовку документов для обращения к главе Республики Крым с ходатайством о введении режима чрезвычайной ситуации на региональном уровне.

    «На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов», – написала Павленко в своем Telegram-канале.

    Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на поселок Форос в Крыму, где погибли три человека.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на поселок Форос.

    22 сентября 2025, 00:30
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил уточненные данные по погибшим и раненым в результате атаки дронами ВСУ на регион.

    «По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе ПГТ Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказано в посте.

    Аксенов пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, которым будет оказана необходимая помощь и поддержка, пообещал глава республики.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    22 сентября 2025, 12:00
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    Посол МИД Мирошник: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти продолжают пытаться посеять страх и панику среди россиян. Чтобы предотвратить преступления ВСУ, едва ли помогут международные договоренности. Офис Владимира Зеленского их нарушает. Поэтому необходимо ограничить военные возможности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее СКР завел дело о теракте по факту атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму.

    «Сейчас в Крыму бархатный сезон. ВСУ в воскресенье наносят циничный и преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре полуострова – санаторию, а также школе. Действия украинской стороны – это военное преступление», – подчеркнул Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его словам, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.

    «Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».

    Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.

    По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол.

    Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов. «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины. Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – заключил Мирошник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Напомним, удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили в Минобороны России.

    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке Форос и несколько объектов на территории одноименного санатория. Кроме того, из-за падения обломков сбитого аппарата загорелась сухая трава близ Ялты.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили.

    По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. «Госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Детей среди пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после атаки в Крыму предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.

    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    21 сентября 2025, 22:03
    Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Беспилотники поразили несколько объектов на территории санатория, повреждено здание школы в поселке, указал Аксенов в своем Telegram-канале.

    «К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», – добавил он.

    Из-за падения фрагментов дрона загорелась сухая трава у Ялты.

    На месте работают профильные службы, добавил он.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что над Россией во второй половине дня сбили 22 дрона, в том числе над Крымом – три.

    В ночь на 21 сентября над Крымом сбили 12 дронов.

    22 сентября 2025, 09:41
    Опубликованы кадры разрушений в школе после удара БПЛА ВСУ по Форосу
    Опубликованы кадры разрушений в школе после удара БПЛА ВСУ по Форосу
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Здание школы в поселке Форос на юге Крыма оказалось частично разрушено после удара дронов ВСУ: потолок обрушился, а окна выбиты, следует из опубликованных фото.

    В Сети появились первые фотографии с места разрушений в поселке Форос в Крыму после удара дронов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    На снимках, опубликованных агентством, видно, что здание местной школы серьезно пострадало в результате атаки.

    Судя по фотографиям, внутри здания школы обрушился потолок, а окна выбиты. Вокруг здания на земле можно заметить многочисленные обломки, оставшиеся после удара.

    Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА ВСУ на Форос были тяжело ранены четыре человека. В результате атаки украинских дронов на Крым погибли два человека. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что всего пострадали 15 человек.

    В поселке Форос при атаке БПЛА пострадал охранник школы, где полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

    Минобороны заявило, что ВСУ нанесли террористический удар по Форосу с использованием БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.

    22 сентября 2025, 00:55
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Атаку дронов ВСУ на Ялту и Крым в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным актом терроризма со стороны киевского режима и обратилась к ЕС и НАТО.

    «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – заявила дипломат в комментарии ТАСС.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил данные по погибшим и раненым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.

    Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    22 сентября 2025, 09:32
    Власти Крыма пообещали наказание Киеву за атаку на Форос

    Глава парламента Крыма Константинов пообещал наказание Киеву за атаку на Форос

    Власти Крыма пообещали наказание Киеву за атаку на Форос
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на поселок Форос.

    Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на Южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.

    Константинов подчеркнул, что «киевский террористический режим совершил очередное злодеяние в православный праздник, против мирных жителей и детей».

    «За все эти преступники понесут заслуженное наказание», – заявил парламентарий.

    Глава парламента выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Ранее при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос», пострадали 15 человек.

    При атаке на поселок Форос пострадал охранник школы, также полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

    21 сентября 2025, 23:27
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявили в оборонном ведомстве, 21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым.

    «В результате террористического акта по предварительной информации погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

    Минобороны уточнило, что атака произошла около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет военных объектов.

    «Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», – уточнили там.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что  украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, также повреждено здание школы в поселке Форос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    21 сентября 2025, 23:17
    При атаке БПЛА на Форос пострадал охранник школы, ее актовый зал разрушен

    Tекст: Ирма Каплан

    При атаке БПЛА на поселок Форос пострадал охранник школы, в которой полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник», – сказано в посте.

    Крючков напомнил о запрете на публикацию фото и видео работы ПВО и сообщил, что в сети «активизировались украинские боты и ресурсы. Вбросы ложной информации».

    Напомним, в воскресенье украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также было повреждено здание школы в поселке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    21 сентября 2025, 23:05
    Прокуратура Крыма запустила горячую линию после атаки БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокуратура Крыма сообщила в Telegram-канале о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион, а также обеспечение взаимодействия со всеми ведомствами для оперативного оказания им медицинской и иной помощи.

    «Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия, на которую можно позвонить по телефону: +7 (978) 053-62-08. На месте происшествия находится прокурор города Ялты Александр Нелидов», – сказано в сообщении.

    В ведомстве добавили, что ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова.

    Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России также сообщил о телефонах, по которым можно узнать о нахождении на лечении пациентов, которые поступили 21 сентября из поселка Форос: +79785023927, +73654260331.

    Напомним, в воскресенье украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также было повреждено здание школы в поселке.

    22 сентября 2025, 09:21
    ФМБА: При атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара беспилотников по школе и санаторию в поселке Форос в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, двое в реанимации, сообщается в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

    В результате атаки беспилотников на школу и санаторий в поселке Форос в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в реанимации, передает ТАСС. В Федеральном медико-биологическом агентстве России уточнили, что все пациенты остаются в стабильном состоянии.

    По информации директора медицинского центра Ольги Ереминой, на лечение поступили 13 человек, из которых госпитализировали 12. Семь пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один – в удовлетворительном состоянии. Два человека находятся в реанимации, при этом один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Также сообщается, что одному из пострадавших потребовалось переливание крови, а четверым проведены операции. Среди пострадавших детей нет.

    Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 114 украинских дронов. В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на Крым погибли два человека.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, в результате чего пострадали 15 человек.

    При атаке БПЛА на поселок Форос был ранен охранник школы, полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

    22 сентября 2025, 02:05
    Минтуризма сообщило об обстановке в санаториях и на курортах Крыма

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство курортов и туризма Республики Крым сообщило в Telegram-канале о штатной работе отрасли после атаки дронов ВСУ на регион.

    «Санаторно-курортная отрасль Республики Крым работает в штатном режиме.  Министерство на связи с руководителями санатория. Ситуация под контролем, все службы работают слаженно», – сказано в посте.

    В ведомстве добавили, что для туристов и жителей Крыма работает горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести, но позже Аксенов представил  уточненные данные по погибшим и раненым.

    Захарова после атаки БПЛА ВСУ на Крым предложила ЕС и НАТО заглянуть в зеркало.

    22 сентября 2025, 11:33
    Среди раненых при ударе ВСУ по Форосу оказались граждане Белоруссии

    Туристы из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на Крым

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки дронов ВСУ на Форос среди пострадавших оказались туристы, включая граждан Белоруссии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

    Среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос оказались туристы, в том числе граждане Белоруссии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

    По ее словам, все пострадавшие получили осколочные ранения. Во время атаки люди находились на береговой линии Фороса. Среди раненых оказались как местные жители, так и гости поселка, передает ТАСС.

    Психолог всю ночь оказывал моральную поддержку пострадавшим и их близким. Местные власти продолжают следить за состоянием здоровья людей, попавших под обстрел.

    В ФМБА сообщили, что при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на Крым.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что при атаке украинских дронов на санаторий «Форос» на Крымском полуострове пострадали 15 человек. В результате атаки на поселок Форос пострадал охранник школы, где полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

    Минобороны сообщало, что ВСУ нанесли террористический удар по Форосу с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.

    21 сентября 2025, 23:53
    Пожарные потушили возгорание в атакованной БПЛА школе поселка Форос

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером воскресенья, около 19.50 поступило сообщение о том, что в ГО Ялта, поселке городского типа Форос на ул. Терлецкого произошло возгорание в актовом зале средней школе имени. А.С. Терлецкого, сказано в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

    «По прибытию первые расчеты огнеборцев оперативно провели разведку, боевое развертывание и приступили к тушению. Учащихся в здании на момент происшествия не было. <...> Пожар локализован в 20.54 на площади 80 кв. м. Полная ликвидация возгорания в 22.51», – сказано в посте.

    В ведомстве уточнили, что оперативное реагирование подразделений МЧС России позволило не допустить распространение огня. Для ликвидации пожара привлекалось 34 человека и 12 единиц техники.

    В МЧС добавили, что пострадал один человек.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что  украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести.

    21 сентября 2025, 22:25
    Над морем у Севастополя сбиты три дрона ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО отражает атаку БПЛА на Севастополь, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

    «Над морем в районе Севастопольской бухты, Качи. Уже сбито три БПЛА», – сказано в посте.

    Развожаев пояснил, что по всем целям военные отрабатывают над морем, но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города.

    «Подчеркиваю: никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории – в Севастополе не пострадали. Все оперативные службы наготове. Доверяйте только официальной информации», – призвал губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минобороны сообщало, что над Россией во второй половине дня сбили 22 дрона, в том числе над Крымом – три.

    Украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    22 сентября 2025, 10:25
    Аксенов сообщил о выплатах семьям погибших после атаки БПЛА

    Аксенов сообщил о предстоящих выплатах семьям погибших в Крыму по 1,5 млн рублей

    Tекст: Мария Иванова

    Семьям погибших при атаке беспилотника в районе Фороса на южном побережье Крыма выплатят по 1,5 млн рублей, пострадавшим также назначены компенсации, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    Власти Крыма приняли решение о выплате материальной помощи семьям погибших в результате атаки беспилотников в районе поселка Форос Ялтинского муниципального округа, говорится в Telegram-канале Сергея Аксенова.

    Семьи погибших получат по 1,5 млн рублей. Тем, кто получил тяжелые и средние ранения, выплатят по 600 тыс. рублей, а пострадавшие с легкими травмами получат по 300 тыс. рублей.

    Сергей Аксенов выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму появились кадры разрушений в школе после удара беспилотников ВСУ по поселку Форос.

    В результате атаки по школе и санаторию погибли два человека, были госпитализированы 12 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, двое в реанимации.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на Форос.

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

