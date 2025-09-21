Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Пожар на кровле многоэтажного дома в Ельце Липецкой области потушен
Пожар в многоквартирном доме в Ельце потушен, погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля на 900 кв. м, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Липецкой области.
«Поступило сообщение о пожаре в квартире в городе Елец. В момент прибытия первых подразделений происходило загорание кровли дома, предварительной причиной которого явился переход пожара из горящей квартиры на пятом этаже. В настоящий момент пожар ликвидирован, проводится проливка и разборка конструкций», – рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Липецкой области Евгений Колыбелкин.
Он отметил, что пожарные сумели не допустить распространение огня на другие территории многоквартирного дома. К тушению привлекались 35 специалистов и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в городе Елец Липецкой области произошло возгорание на кровле жилого дома, заявили вечером воскресенья в региональном управлении МЧС России.