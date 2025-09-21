  • Новость часаМинобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди
    Макрон: Изъятие активов у России приведет к «полному хаосу»
    Глава Минэкономики Германии признала кризис и рост безработицы
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    27 комментариев
    21 сентября 2025, 22:53 • Новости дня

    Пожар на кровле многоэтажного дома в Ельце Липецкой области потушен

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожар в многоквартирном доме в Ельце потушен, погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля на 900 кв. м, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Липецкой области.

    «Поступило сообщение о пожаре в квартире в городе Елец. В момент прибытия первых подразделений происходило загорание кровли дома, предварительной причиной которого явился переход пожара из горящей квартиры на пятом этаже. В настоящий момент пожар ликвидирован, проводится проливка и разборка конструкций», – рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Липецкой области Евгений Колыбелкин.

    Он отметил, что пожарные сумели не допустить распространение огня на другие территории многоквартирного дома. К тушению привлекались 35 специалистов и 11 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что в городе Елец Липецкой области произошло возгорание на кровле жилого дома, заявили вечером воскресенья в региональном управлении МЧС России.

    21 сентября 2025, 02:30 • Новости дня
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Победитель «Интервидения» из Вьетнама Дык Фук выиграл денежный приз в размере 30 млн рублей, который намерен потратить не совсем обычным образом.

    «Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», – приводит РИА «Новости» слова победителя, сказанные им в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».

    Дык Фук добавил, что для него было бы большой честью сделать совместный номер с  русскими артистами и доучить русский язык. Кроме того, он мечтает «своими руками» написать песню на русском языке.

    После победы артист признался, что чаще всего слушал песни конкурсантов из России, Белоруссии и Казахстана. Он также отметил, что шокирован победой, к тому же, если бы не отказ Shaman от оценок жюри, победа могла бы от него ускользнуть.

    «Если бы Shaman все-таки продолжил участие и не отказался бы от оценки жюри, то, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу, <…> потому что мне правда очень нравится, как у Shaman поставлен голос, и песня тоже прекрасна», – цитирует Дык Фук ТАСС.

    Напомним, победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, о чем сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    Комментарии (12)
    21 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Первый канал

    Tекст: Ирма Каплан

    Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    «Победил Дык Фук, Вьетнам», – объявил Матвиенко во время подведения итогов.

    По словам члена жюри от России, композитора и продюсера, народного артиста России Игоря Матвиенко, выступление артиста из Вьетнама стало на конкурсе «образцово-показательным».

    «Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    Матвиенко добавил, что в жюри «Интервидения» было очень сложно оценивать участников.

    «Я много раз сидел в жюри, но здесь сегодня мне было очень сложно. Очень сильные и интересные участники», – признался член жюри от России.

    Артист Дык Фук из Вьетнама набрал по итогам конкурса 422 балла. Киргизия на втором месте с 373 баллами, Катар на третьем – с 369 баллами.

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот

    Tекст: Ирма Каплан

    Организатор российского проекта по разработке бота для помощи военнослужащим ВСУ добровольно сдаться в плен сообщил об успешной работе бота и десятках спасенных от гибели украинцев.

    «С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», – рассказал организатор проекта РИА «Новости».

    Группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) или солдатам для добровольной сдачи в плен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Херсонском и Запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен.

    Комментарии (4)
    21 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Возможный визит главы МИД России Сергея Лаврова на военный парад «Сила единства» в Сербии 20 сентября заставил «обрывать телефоны» диппредставительства западных стран в Белграде, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич сообщил: когда некоторые газеты объявили, что на военный парад приедут специальные гости, в том числе и из арабских стран, стали звонить из всех дипведомств западных стран.

    «Они спросили, правда ли, что приедет министр иностранных дел России, это же будет скандал! Поскольку они ничего не знали, за мной буквально началась гонка. Я сказал Тане Йович (советник президента по внешнеполитическим делам – прим. ВЗГЛЯД), чтобы она просила всех перезвонить мне. Тогда половина из них не станут этого делать и остынет от своих намерений, от  желания кричать и угрожать», – передает Objektiv слова Вучича на заседании Совета по сотрудничеству Республики Сербия и Республики Сербской.

    В субботу, 20 сентября в Белграде в честь Дня сербского единства прошел военный парад, на котором присутствовали глава ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, главы минобороны Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Сербии в России Момчило Бабич сообщил о постоянном давлении со стороны западных дипломатов и решении отвергнуть призывы Запада отказаться от дружбы с Россией.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине

    Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и надеется на взаимодействие с США в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей «украинской истории в русло мирного урегулирования». Он подчеркнул: «Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», передает ТАСС.

    Песков также добавил, что в Британии Дональду Трампу могли рассказать о планах продолжать давление на Россию и усиливать санкции. По его словам, такие действия не способствуют мирному урегулированию.

    Ранее Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность. Кроме того, Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    Комментарии (12)
    21 сентября 2025, 01:53 • Новости дня
    Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о трех пакетах санкций в отношении физических и юридических лиц России, указы о них опубликованы на сайте президента Украины.

    Всего в списках подсанкционных указаны 66 физических лиц и 13 компаний, против которых применено блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских госнаград, передает ТАСС.

    В этот раз Зеленский поместил в списки главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул и внука первого президента Франции генерала Шарля де Голля Пьера. Кроме Гуцул в санкционном списке упомянуты еще 10 молдавских политиков.

    Среди россиян подсанкционными стали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, первый замглавы МВД Андрей Кикоть, директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство. Также он заявил о намерении переехать в Москву ради сохранения семейных и традиционных ценностей для своих детей.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 00:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия примет конкурс «Интервидение» в 2026 году
    Саудовская Аравия примет конкурс «Интервидение» в 2026 году
    @ Natalya Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, сообщил ведущий конкурса от России певец Алексей Воробьев.

    «Мы рады сообщить о том, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году», – сказал Воробьев.

    Об этом стало известно после того, как все страны-участницы представили свои номера в рамках финального шоу «Интервидение».

    Итогом выступления участников стало попурри из русских песен: хор исполнил тему из песен «Подмосковные вечера» и «Конь» группы «Любэ», ведущие конкурса Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина спели «Эхо любви», Татьяна Куртукова – мотив своего хита «Матушка», а Клава Кока – «Трава у дома». елагея исполнила песню «Течет река Волга», а Александр Маршал вместе со всеми артистами исполнил строки из песни Басты «Сансара».

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над регионами России
    Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в Telegram-канале Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Черного моря, еще два БПЛА нейтрализованы над Брянской и один – над Курской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Минобороны сообщило о 149 украинских беспилотниках, сбитых над российскими регионами.

    В течение пяти часов в субботу в небе над Белгородской и Курской областями были сбиты пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 06:25 • Новости дня
    Нотариус Кашурин рассказал о новых правилах дарения недвижимости

    Tекст: Ирма Каплан

    В России ввели обязательное нотариальное оформление дарения недвижимости с 2025 года, то есть оформление дарения квартиры, дома или участка следует проводить через нотариуса, вне зависимости от родственных связей сторон, рассказал нотариус Иван Кашурин.

    С 2025 года все сделки дарения недвижимости между гражданами должны будут оформляться исключительно у нотариуса. Это коснется как сделок между членами семьи, так и других случаев безвозмездной передачи объектов.

    Нотариус Кашурин пояснил в беседе с агентством «Прайм», что подарить можно лишь ту недвижимость, права на которую официально зарегистрированы на дарителя. Если, например, квартира получена по наследству, но не оформлена в собственность, подарить ее невозможно.

    Также нельзя оформить дарение участка, если на нем есть незарегистрированные постройки, когда, например, жилой дом и хозпомещение узаконены, а гараж – нет.

    Наложенные обременения, такие как арест или залог, исключают возможность дарения. Если недвижимость куплена в браке, потребуется нотариальное согласие супруга или супруги, даже если собственник оформлен один.

    Дарить можно только ту долю, которая принадлежит дарителю. При попытках прикрыть куплю-продажу или мену договором дарения, нотариусы такие сделки не удостоверяют.

    Квартира, приобретенная на средства материнского капитала, не может быть подарена, пока доли не выделены всем членам семьи. Даже после этого подарить «детские» доли запрещено законом.

    Даритель не должен находиться в стадии банкротства или быть ограничен в дееспособности. Также нотариус проверяет, не находится ли даритель под давлением родственников или в состоянии, мешающем осознать последствия сделки.

    Если квартира обременена договором ренты, подарить ее также нельзя.

    «Часто люди в возрасте ожидают, что взамен на щедрый подарок одаряемые будут о них заботиться, помогать по хозяйству, покупать продукты и лекарства. В таком случае можно говорить о ренте, но не о дарении», – пояснил Кашурин.

    После подписания договора нотариус самостоятельно направляет документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности, обычно процедура занимает один рабочий день.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, проживание в неприватизированной квартире ограничивает права жильцов распоряжаться ею, напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    Значительная часть собственников квартир, сдающих жилье в аренду, в текущем году столкнется с ужесточением контроля налоговой, сообщила cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова и объяснила, как избежать штрафов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 03:10 • Новости дня
    Пушков предсказал Стуббу первенство в рейтинге авторов нелепых реплик
    Пушков предсказал Стуббу первенство в рейтинге авторов нелепых реплик
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Финляндии Александера Стубба, который, как выразился Пушков, сморозил явную глупость, заявив, что у России якобы «нет абсолютно никакого права голоса» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности Украины.

    «Если бы у России не было права голоса, (американский президент Дональд) Трамп не стал бы встречаться с Путиным на Аляске. Всему миру ясно, что без согласия России никакого урегулирование украинского кризиса не будет, поскольку условия урегулирования напрямую касается ее безопасности. Всем ясно, кроме, видимо, Стубба», – отметил Пушков в Telegram-канале.

    Он указал на то, что подобные Стуббу 3,5 года «тужатся чего-то добиться, но ничего у них не выходит»,  а главная причина тому в попытках навязать Москве условия, которые для нее неприемлемы.

    Сенатор напомнил реплику Трампа о трех годах для переговоров и разрешения конфликта, но этого не произошло, так как Европа не хочет, не может и не способна «добиться урегулирования»

    «Так что Стуббу следовало бы взять свои слова обратно. Иначе он рискует попасть в категорию западных политиков, известных самыми нелепыми заявлениями, и даже начнет состязаться за первое место с Анналеной Бербок», – предсказал Пушков будущее риторике Стубба.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 00:17 • Новости дня
    Сенатор Епифанова объяснила штрафы сдающим квартиры арендодателям

    Tекст: Ирма Каплан

    Значительная часть собственников квартир, сдающих жилье в аренду, в текущем году столкнется с ужесточением контроля налоговой и возможными штрафами, сообщила cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

    В 2025 году около половины российских владельцев квартир, сдающих их в аренду, могут получить штрафы за неуплату налогов. Она пояснила, что контроль ФНС усилился: налоговая инспекция стала анализировать банковские переводы, сверять данные с Росреестром, отслеживать объявления о сдаче жилья и учитывать обращения граждан.

    «Властям на местах следует максимально помогать арендодателям выходить из полутеневого сектора аренды жилья, создавая удобные условия для легализации доходов и снижая страх людей перед наказаниями», – заявила Епифанова «Газете.Ru».

    По ее словам, штрафы за неуплату налогов могут достигать 40% от суммы долга. В редких случаях при умышленном уклонении от уплаты налогов с дохода более 2,7 млн рублей за три года возможно уголовное преследование.

    Арбитражный управляющий отметила, что такие меры в основном касаются профессиональных арендодателей и частных инвесторов, владеющих несколькими квартирами, особенно в столичных городах.

    Сенатор выразила уверенность, что подавляющее большинство обычных граждан не столкнется с уголовной ответственностью и призвала власти создавать условия для легализации доходов от аренды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова, комментируя вступивший в силу запрет дачникам заниматься бизнесом на своем участке, пояснила, что сдавать дачные дома в аренду посуточно или на длительный срок в частном порядке по-прежнему не запрещено.

    Проживание в неприватизированной квартире

    ограничивает права жильцов распоряжаться ею, напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 03:25 • Новости дня
    Фигуристка Медведева поздравила Петросян и обратилась к ISU и МОК
    Фигуристка Медведева поздравила Петросян и обратилась к ISU и МОК
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026 и обратилась к ISU и МОК в Telegram-канале.

    «Аделия, с выходом на Олимпиаду! Ты большая умница! Поздравляю тебя и всю вашу команду: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз – вы снова сделали невозможное возможным», – сказано в посте.

    Медведева отметила борьбу, победы и огромный труд Петросян, которые, по убеждению чемпионки, приведут к успеху и высоким спортивным достижениям.

    «А Международному союзу конькобежцев (ISU ) и МОК хочется пожелать одного – включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов. Надеюсь, мы снова увидим сильную и полноценную конкуренцию на главных стартах», – резюмировала Медведева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала успех Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине грандиозной победой для российского фигурного катания.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году

    Песков рассказал, как украинцы «шипели» на него за георгиевскую ленту

    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что носит георгиевскую ленту на сумке уже много лет, а на переговорах в Минске в 2015 году она вызвала возмущение у украинской делегации.

    По его словам, первую ленточку он завязал на свою сумку за два месяца до заключения минских договоренностей, но она порвалась. В 2015 году Песков отправился на переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Минск уже с новой ленточкой, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что во время этих переговоров представители украинской делегации неодобрительно отнеслись к его поступку. «Я приехал с этой ленточкой – с предшественницей, та порвалась совсем – в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что «зачем я это таскаю». Я говорил: «Не ваше это дело»», – поделился он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Также пресс-секретарь отметил, что георгиевскую ленту всегда повязывает на свою сумку.

    В июле эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей.

    Напомним, полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z» , военные марши и песни, следует из официального вестника земельного административного ведомства Берлина.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о максимальной результативности ВС России близ Хатнего

    Tекст: Ирма Каплан

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    «Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг. Занят ряд украинских позиций, лесополос, которые ранее были под боевиками, а также взяты под контроль важные укрепрайоны противника», –  сказал он ТАСС.

    Марочко указал на то, что у Хатнего ВС России формируют «довольно серьезную» буферную зону на стыке с Курской областью, что позволит обезопасить жителей России от ударов противника.

    Ранее Марочко заявил, что группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области в ночь на 19 сентября произошли взрывы, в результате которых были поражены производственные объекты и военная инфраструктура, включая завод по сборке БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 02:43 • Новости дня
    Депутат Цунаева рассказала об индексации зарплат с 1 октября

    Tекст: Ирма Каплан

    С 1 октября 2025 года оклады сотрудников силовых ведомств и ряда бюджетников повысят на 7,6%, при этом индексация не коснется региональных учреждений, рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

    Индексация зарплат на 7,6% с 1 октября 2025 года затронет военнослужащих и сотрудников МВД, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, а также работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

    По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елены Цунаевой, это запланированная мера правительства России.

    «Запланированная с 1 октября 2025 года правительством России индексация зарплат на 7,6% направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока», – рассказала она ТАСС.

    Также, по словам депутата, индексация затронет гражданский персонал воинских частей и работников федеральных государственных органов.

    Цунаева добавила, что пенсионерам силовых ведомств повысят пенсии соответствующим образом. Однако октябрьская индексация не затронет сотрудников муниципальных и региональных учреждений – решение о повышении их зарплат остается в компетенции местных властей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Говырин указывал, что с 1 сентября вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.

    Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что идут подготовка к индексации государственных социальных выплат, включая детские пособия, несмотря на экономические сложности.

    Комментарии (0)
    Главное
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм
    Подполье сообщило поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации