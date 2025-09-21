Ученые спрогнозировали медленный рост солнечных вспышек в воскресенье

Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Активность вспышек на Солнце будет медленно увеличиваться в ближайшее время, однако угрозы для Земли остаются умеренными, передает РИА «Новости». Ученые отмечают: «Геомагнитная обстановка – спокойная, с небольшими признаками нестабильности. Вспышечная активность – медленно растущая с умеренными рисками для Земли». Специалисты подчеркивают, что несмотря на рост активности, геомагнитная ситуация существенно не меняется.
