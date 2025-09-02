Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.0 комментариев
В России в августе увеличились продажи новых отечественных автомобилей на 2%
Реализация новых отечественных автомобилей в России в августе 2025 года выросла на 2%, в то время как продажи импортных машин упали на 37%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).
Эти данные основаны на системе электронных паспортов транспортных средств. Всего за восемь месяцев на территории страны реализовано 877,6 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отечественных машин продано более 483 тыс., этот показатель снизился на 6%. Продажи легковых автомобилей составили 768,2 тыс. единиц (минус 23%), легких коммерческих – 66,4 тыс. (минус 21%), грузовых – почти 36 тыс. (минус 56%), автобусов – 7 тыс. (минус 49%), передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается: «Доля российской техники по итогам января-августа 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 75 тыс. штук, что на 2% больше, чем в августе 2024 года». За месяц было реализовано 60,5 тыс. импортных автомобилей, что на 37% меньше, чем годом ранее.
Ранее директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что по итогам июля российский рынок новых автомобилей обогнал Италию и Францию, оказавшись на 11-й позиции в глобальном рейтинге.
При этом продажи подержанных легковых автомобилей китайских марок в стране выросли на 44% за первые пять месяцев года.