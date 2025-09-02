В России в августе увеличились продажи новых отечественных автомобилей на 2%

Tекст: Дарья Григоренко

Эти данные основаны на системе электронных паспортов транспортных средств. Всего за восемь месяцев на территории страны реализовано 877,6 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отечественных машин продано более 483 тыс., этот показатель снизился на 6%. Продажи легковых автомобилей составили 768,2 тыс. единиц (минус 23%), легких коммерческих – 66,4 тыс. (минус 21%), грузовых – почти 36 тыс. (минус 56%), автобусов – 7 тыс. (минус 49%), передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается: «Доля российской техники по итогам января-августа 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 75 тыс. штук, что на 2% больше, чем в августе 2024 года». За месяц было реализовано 60,5 тыс. импортных автомобилей, что на 37% меньше, чем годом ранее.

Ранее директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что по итогам июля российский рынок новых автомобилей обогнал Италию и Францию, оказавшись на 11-й позиции в глобальном рейтинге.

Напомним, в России выросли продажи новых отечественных автомобилей.

При этом продажи подержанных легковых автомобилей китайских марок в стране выросли на 44% за первые пять месяцев года.