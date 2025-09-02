Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.0 комментариев
Осужденный генерал Оглоблин подал более 10 заявлений на СВО
Адвокат экс-генерала Александра Оглоблина Максим Довгань сообщил, что его подзащитный более десяти раз подавал заявления об отправке на специальную военную операцию.
Оглоблин писал ходатайства как во время следствия, так и в период судебного разбирательства, передает ТАСС.
«Еще на стадии следствия мой подзащитный написал несколько ходатайств об отправке на СВО. Он сделал это и после начала судебного процесса. Всего он написал более 10 заявлений с просьбой отправить его на СВО. Все они оставлены без удовлетворения», – заявил адвокат.
Напомним, бывший руководитель управления планирования связи ВС России Александр Оглоблин признан виновным в получении взятки от завода «Телта». Он приговорен к девяти годам строгого режима и штрафу в 12 млн рублей.
Прокурор запрашивал для Оглоблина наказание в виде 12,5 года лишения свободы и штраф в размере 60 млн рублей.