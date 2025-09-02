Грузия обвинила посла Германии в поддержке дегуманизации

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя встречи Фишера с радикалами, которые оскорбляют оппонентов, председатель парламента сказал, что «переживает, что такой посол формально представляет Германию и ее народ».

«Мы много раз пытались объяснить ему, но он не понимает нашу страну, ее культурную обстановку, – заявил глава высшего законодательного органа. – Посол поддерживает людей, которые заняты дегуманизацией (оппонентов), называя их «существами» и «рабами».

«Я ему могу объяснить, что такое дегуманизация. Стыдно, непозволительно, возмутительно и неприемлемо, что этот человек так себя ведет», – заявил Шалва Папуашвили.

«Этот человек ничего не понимает. Фишер должен просто извиниться за то, что встречается с такими людьми, поддерживает их идеология, категорически неприемлемую в 21 веке», – сказал председатель парламента Грузии.

Ранее депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили обвинил посла Германии в Грузии Петера Фишера, который регулярно критикует власти страны, в «политической коррупции».

Комментируя расследование телекомпании «Рустави-2» о том, что Фишер снимает дом, принадлежащий семье одного из лидеров оппозиции, банкира Мамуки Хазарадзе, парламентарий назвал это «как минимум аморальным». Его коллега по парламенту Георгий Вольский заявил, что «происходящее становится еще одним примером неуважительного отношения посла Германии к Грузии». «Посол Германии регулярно нарушает дипломатический и политический этикет», – заявил этот депутат. По его словам, посол Германии «снимает квартиру у оппозиционера, выражает ему политическую поддержку». «Это политическая коррупция», – сказал Георгий Вольский.

Фишер регулярно говорит о том, что Грузия «отступила от демократии», он в том числе критикует грузинский законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). В этой связи Петер Фишер отмечает, что политика Грузии не соответствует критериям страны-кандидата в Евросоюз.

Ранее во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от западных структур не рассматривать вопросы его страны без участия ее представителей.