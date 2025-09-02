Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
Умер номинированный на «Оскар» канадский актер Грэм Грин
Звезда кинофильма «Танцующий с волками» Грэм Грин ушел из жизни на 74-м году.
О смерти Грэма Грина сообщил портал Deadline со ссылкой на агента актера Майкла Грина. Отмечается, что Грин принадлежал к числу представителей коренных американских народов Канады и был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Танцующий с волками» (1990).
В заявлении агента, процитированном изданием, говорится: «Грэм Грин был человеком с высокими моральными и этическими принципами и характером, и нам будет вечно его не хватать»? передает РИА «Новости»
Помимо «Танцующего с волками», актер был широко известен по ролям в таких фильмах, как «Крепкий орешек 3» (1995), «Зеленая миля» (1999) и «Сумерки. Сага. Новолуние» (2008).
Детали обстоятельств смерти Грэма Грина не уточняются.
