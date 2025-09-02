Умер номинированный на «Оскар» канадский актер Грэм Грин

Tекст: Мария Иванова

О смерти Грэма Грина сообщил портал Deadline со ссылкой на агента актера Майкла Грина. Отмечается, что Грин принадлежал к числу представителей коренных американских народов Канады и был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Танцующий с волками» (1990).

В заявлении агента, процитированном изданием, говорится: «Грэм Грин был человеком с высокими моральными и этическими принципами и характером, и нам будет вечно его не хватать»? передает РИА «Новости»

Помимо «Танцующего с волками», актер был широко известен по ролям в таких фильмах, как «Крепкий орешек 3» (1995), «Зеленая миля» (1999) и «Сумерки. Сага. Новолуние» (2008).

Детали обстоятельств смерти Грэма Грина не уточняются.

