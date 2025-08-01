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Названа причина смерти Халка Хогана
Легенда рестлинга Халк Хоган скончался во Флориде от острого инфаркта миокарда, согласно заключению экспертов округа Пинеллас.
Легендарный американский рестлер и актер Халк Хоган скончался во Флориде на 72-м году жизни от острого инфаркта миокарда, сообщает Ura.Ru. Информацию о причинах смерти предоставил центр судмедэкспертизы округа Пинеллас. По данным экспертизы, смерть наступила в результате сердечного приступа.
Издание Page Six, ссылаясь на экспертов, отмечает: «Page Six может сообщить эксклюзивную информацию о том, что легенда профессионального рестлинга умер от острого инфаркта миокарда, широко известного как сердечный приступ». Источники также уточняют, что в последние годы Хоган страдал мерцательной аритмией и хроническим лимфоцитарным лейкозом – это форма рака белых кровяных клеток.
Ранее о наличии онкологического заболевания у рестлера не сообщалось. Представитель центра судмедэкспертизы подтвердил поступление официального запроса на кремацию тела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный американский рестлер Халк Хоган скончался на 71-м году жизни.