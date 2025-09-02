Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
Число госпитализированных после ДТП с автобусом Приамурье выросло до 21 человека
После ДТП с автобусом в Приамурье госпитализировали 21 человека
В результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля в Амурской области был госпитализирован 21 человек.
В результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля в Амурской области были госпитализированы 21 человек, включая троих детей, передает ТАСС.
Согласно информации пресс-службы регионального Минздрава, 14 пострадавших доставлены в Амурскую областную больницу, еще четверо получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших четверо детей: трое из них госпитализированы в Детскую областную больницу, один ребенок проходит лечение амбулаторно.
Причины и обстоятельства ДТП уточняются. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы региона.
Напомним, на трассе Благовещенск – Свободный произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля.
Ранее в Омске в ДТП с пассажирским автобусом пострадали шесть человек.