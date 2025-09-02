  • Новость часаПутин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    23 комментария
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чему учит плохой опыт заселения Европы мигрантами

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    16 комментариев
    2 сентября 2025, 06:13 • Новости дня

    19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дорожная авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Благовещенск – Свободный привела к госпитализации 19 человек, среди которых четверо детей.

    ДТП произошло утром на трассе Благовещенск – Свободный, сообщает ТАСС. Автомобиль Toyota Crown столкнулся с маршрутным автобусом Iveco на седьмом километре дороги. Всего в медицинские учреждения были доставлены 19 пострадавших, включая четверых несовершеннолетних.

    На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и спасатели. Обстоятельства аварии уточняются. Движение на участке дороги было затруднено, объезд организовали через поселок Моховая Падь.

    По данным пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области, для ликвидации последствий ДТП привлекались 14 спасателей и четыре единицы техники. Спасатели помогли деблокировать пострадавших и передали их врачам скорой помощи. В больнице и на месте происшествия работала группа психологов МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три пассажира пострадали в результате аварии с автобусом в Барнауле. Девять человек получили травмы при столкновении маршрутки в Петрозаводске. До семи человек возросло число пострадавших в ДТП с автобусами в Москве.

    1 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Янукович выступил с неожиданным заявлением

    Янукович в новом заявлении заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО и ЕС

    Янукович выступил с неожиданным заявлением
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Виктор Янукович выступил с заявлением, в котором выразил свою давнюю позицию против вступления Украины в НАТО.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с завлением, в котором заявил, что всегда являлся «категорическим и убежденным противником» вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, такая перспектива стала бы катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.

    «Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», – заявил Янукович журналистам.

    Кроме того, Янукович рассказал, что Европейский союз во время переговоров с Киевом о членстве не проявлял понимания экономических сложностей Украины. Он подчеркнул, что лично контролировал процесс сближения с ЕС, однако столкнулся с высокомерным отношением европейских партнеров.

    Президент России Владимир Путин на саммите ШОС отметил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали одной из причин кризиса в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что именно Европа должна нести ответственность за гарантии безопасности Украине. В Париже 4 сентября запланировали совещание с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров по вопросу гарантий безопасности Украине.

    Комментарии (43)
    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    Комментарии (8)
    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС
    Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На ежегодном саммите ШОС в Китае Индия вновь заблокировала переход Азербайджана в статус полноправного члена организации, учитывая его отношения с Пакистаном.

    Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС, пишут «Ведомости». Как отмечают источники, решение связано с союзническими отношениями Азербайджана и Пакистана. Китай, напротив, подтвердил поддержку заявки Баку на получение полноправного членства. Сейчас Азербайджан имеет статус партнера по диалогу и претендует на статус страны-наблюдателя.

    Ежегодный саммит ШОС стартовал 31 августа в Китае, его участниками стали 21 глава государства, включая президента России Владимира Путина, который пробудет в Китае четыре дня. В числе гостей также впервые за шесть лет – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Малайзии Анвар Ибрагим, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания ШОС+ заявил: «В настоящий момент на рассмотрении находятся более 10 заявок о присоединении к ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера». По его словам, каждая заявка достойна внимательного отношения, а будущие члены должны разделять ценности и идеалы организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, jтдельной встречи между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках саммита ШОС пока не проведено.

    Комментарии (24)
    1 сентября 2025, 20:08 • Новости дня
    Военные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета

    Shot: ВМС Таиланда задержали траулер «Билене» с российским экипажем у Пхукета

    Военные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старый российский траулер, шедший под флагом Вануату в Бангладеш, был остановлен военно-морскими силами Таиланда у берегов Пхукета.

    Военно-морские силы Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Траулер под названием «Билене» шел из России в Бангладеш под флагом Вануату. В таиландских водах корабль был остановлен после подозрений в контрабанде, однако при досмотре запрещенных предметов и рыболовных снастей не обнаружили.

    Судно построено в 1986 году. В 2008 году оно уже задерживалось у берегов Камчатки по подозрению в контрабанде топлива. Тогда капитан совершил самоубийство после задержания, и обвинения предъявить было некому.

    Сейчас предполагается, что старый траулер отправят на крупнейшее «кладбище кораблей» в Читтагонге, где он будет разобран на металлолом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский сухогруз Victor Zabelin, следующий из Яловы в Орду, потерял ход возле волнореза Хайдарпаша рядом с Босфором. Судно отбуксировали к месту стоянки.

    Комментарии (9)
    1 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Еврокомиссия призвала Китай и Индию прекратить поддерживать Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия выразила обеспокоенность сотрудничеством Китая и Индии с Москвой, комментируя их контакты с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    Еврокомиссия настаивает на прекращении поддержки России со стороны Китая и Индии, сообщает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге заявила: «Мы развиваем отношения с этими странами в двустороннем режиме, и они хорошо знают нашу позицию в отношении России. Мы настаиваем, чтобы страны не оказывали России поддержки в войне на Украине».

    Она отметила, что Евросоюз сохраняет «очень хорошие отношения с Индией», несмотря на ее связи с Россией. По ее словам, ситуация на Украине остается главной озабоченностью Еврокомиссии на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры в китайском Тяньцзине.

    Комментарии (29)
    1 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские правоохранители обнародовали снимок, на котором видно задержание мужчины по делу об убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия.

    Снимок был опубликован украинской полицией, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

    На фото зафиксирован момент задержания подозреваемого в доме.

    Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил  Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    Комментарии (14)
    1 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили карту Генштаба с отсутствием Одессы и Николаева в составе Украины
    В Госдуме объяснили карту Генштаба с отсутствием Одессы и Николаева в составе Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Одесской и Николаевской областей на карте Украины, размещенной за спиной начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, связано с созданием зон безопасности, считают в думском комитете по обороне.

    Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Ura.Ru со ссылкой на издание «Подъем».  «Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», – сказал он.

    Ранее журналисты обратили внимание на карту Украины, появившуюся на совещании у Герасимова. На ней Одесская и Николаевская области отсутствовали в составе Украины.

    Ранее Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий. Он сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

    Также Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях.

    Комментарии (5)
    1 сентября 2025, 19:04 • Новости дня
    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max

    МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max

    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотовые операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2, который принадлежит «Ростелекому», начали предоставлять безлимитный доступ к национальному мессенджеру Max, сообщили в Минцифры.

    Новая опция доступна для абонентов, у которых действуют безлимитные тарифы на пользование мессенджерами, сообщается на сайте ведомства.

    Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.

    В Минцифры порекомендовали обращаться за подробной информацией по условиям предоставления услуги непосредственно к операторам связи.

    Напомним, национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

    Ранее Max возглавил топ бесплатных приложений России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (6)
    1 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Песков отреагировал на сообщения о якобы причастности России к инциденту с самолетом фон дер Ляйен

    Песков опроверг причастность России к сбою навигации в самолете с фон дер Ляйен

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не причастна к инциденту с посадкой самолета, на борту которого находилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

    «Ваша информация неверна», – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов Financial Times, передает Ura.ru.

    В понедельник FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Позже Еврокомиссия подтвердила, что самолет, на котором Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский Пловдив, испытал проблемы с навигационной системой GPS.

    Комментарии (22)
    1 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками за последние сутки уничтожены кабина управления и пусковая установка ЗРК Patriot, пусковая установка американской РСЗО HIMARS, а также многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и цехам производства БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

    Средствами ПВО сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS и 260 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 беспилотника, 627 ЗРК, 24 910 танков и других бронемашин, 1589 боевых машин РСЗО, 29 143 орудия полевой артиллерии и миномета, 40 818 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием

    В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины. В тот же день российские силы ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ. Кроме того Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Комментарии (4)
    1 сентября 2025, 09:24 • Новости дня
    Страны ШОС решили учредить Банк развития
    Страны ШОС решили учредить Банк развития
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества приняли решение о создании Банка развития ШОС.

    В соответствующей декларации, принятой по итогам саммита в Тяньцзине, подчеркивается важность формирования нового финансового института для объединения усилий государств-членов, передает ТАСС.

    В документе отмечается: «Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, сообщил, что Китай готов предоставить членам Межбанковского объединения ШОС кредиты в течение ближайших трех лет.

    Комментарии (8)
    1 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Эрдоган сообщил об успешном тестировании расчетов за газ и «Аккую»

    Эрдоган сообщил об успешном тестировании клиринга для расчетов за газ и АЭС

    Эрдоган сообщил об успешном тестировании расчетов за газ и «Аккую»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о завершении испытаний клиринговой схемы, которая обеспечит финансирование проекта АЭС «Аккую».

    По информации, переданной ТАСС, Эрдоган провел встречу с Владимиром Путиным в Китае, где проинформировал о новых финансовых успехах по проекту АЭС «Аккую».

    Глава Турции отметил, что клиринговый механизм позволяет использовать платежи турецкой компании Botas за российский газ для финансирования строительства атомной станции.

    Президент Эрдоган заявил: «Мы добились успешных результатов на этапе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС «Аккую» в финансировании за счет платежей компании Botas за газ».

    Эта схема направлена на оптимизацию взаиморасчетов между странами и ускорение реализации крупного энергетического проекта.

    Напомним, ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в банке JPMorgan и предназначавшихся для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России.

    Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке средств является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа несмотря на введенные санкции.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    Будапешт разработал механизм для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка.

    Комментарии (12)
    1 сентября 2025, 21:51 • Новости дня
    Кассир из «Крокуса» лично проводила террориста в зал

    Кассир Кукушкина продала за наличные билет в «Крокус» боевику и проводила в зал

    Кассир из «Крокуса» лично проводила террориста в зал
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудница кассы «Крокус Сити Холла» реализовала билет террористу перед терактом, после чего лично сопроводила его к месту концерта.

    Во время судебного заседания кассир «Крокус Сити Холла» рассказала, что 22 марта реализовала за наличные билет на концерт «Пикника» мужчине, который впоследствии оказался одним из террористов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные судебного процесса.

    По словам кассира, известной футбольным болельщикам как перекупщица Изольда Кукушкина, билет был продан из рук в руки за семь тысяч рублей без перевода средств. Женщина уточнила, что проводила покупателя в зал, не подозревая о его намерениях.

    После задержания террористов Кукушкина опознала в их числе своего клиента благодаря сообщениям СМИ и самостоятельно обратилась в правоохранительные органы, чтобы рассказать о деталях встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки террористов и поджога посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» не могли выбраться из-за едкого дыма. Мужчина спас жену, прикрыв ее своим телом, и погиб, а женщина слышала разговоры террористов на тюркском языке. Одного из нападавших обезвредили двое мужчин.

    Комментарии (4)
    1 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье

    В Подмосковье задержан уроженец Средней Азии после нападения на полицейского

    Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Щелково полиция задержала одного уроженца Средней Азии после нападения на сотрудника ДПС у торгового центра «Глобус».

    Как передает РИА «Новости», инцидент произошел у торгового центра «Глобус» в подмосковном Щелкове. По данным пресс-службы областного главка МВД, инспектор ГИБДД, находившийся вне службы, заметил конфликт между группой мужчин и охранником. Полицейский представился, предъявил удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия.

    Отмечается, что мужчины отказались выполнить требование, ответили в грубой форме, после чего избили инспектора. Очевидцы сняли произошедшее на видео, на кадрах видно, как нападавшие наносят удары руками и ногами, после чего полицейский применяет травматическое оружие, а злоумышленники скрываются.

    Пострадавшему сотруднику была оказана медицинская помощь. Один из нападавших, уроженец одной из стран Средней Азии 1997 года рождения, был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. Личности остальных участников устанавливаются, их разыскивают. Собранные материалы по факту нападения направят в следственные органы для принятия решения.

    Комментарии (12)
    1 сентября 2025, 09:34 • Новости дня
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин использует автомобиль «Аурус», оснащенный местными регистрационными знаками, что соответствует установленным требованиям.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал использование китайских номеров на автомобиле Владимира Путина во время официального визита в Китай, сообщает «Комсомольская правда». Песков подчеркнул, что такой порядок является «обычной практикой» для иностранных делегаций.

    Он заявил: «В Китае – всегда только с китайскими номерами». По его словам, это правило распространяется на все официальные визиты, вне зависимости от страны происхождения автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров на саммите ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    Комментарии (6)
