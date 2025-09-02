19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье

Tекст: Дмитрий Зубарев

ДТП произошло утром на трассе Благовещенск – Свободный, сообщает ТАСС. Автомобиль Toyota Crown столкнулся с маршрутным автобусом Iveco на седьмом километре дороги. Всего в медицинские учреждения были доставлены 19 пострадавших, включая четверых несовершеннолетних.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и спасатели. Обстоятельства аварии уточняются. Движение на участке дороги было затруднено, объезд организовали через поселок Моховая Падь.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области, для ликвидации последствий ДТП привлекались 14 спасателей и четыре единицы техники. Спасатели помогли деблокировать пострадавших и передали их врачам скорой помощи. В больнице и на месте происшествия работала группа психологов МЧС России.

