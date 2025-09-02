Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!23 комментария
19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье
Дорожная авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Благовещенск – Свободный привела к госпитализации 19 человек, среди которых четверо детей.
ДТП произошло утром на трассе Благовещенск – Свободный, сообщает ТАСС. Автомобиль Toyota Crown столкнулся с маршрутным автобусом Iveco на седьмом километре дороги. Всего в медицинские учреждения были доставлены 19 пострадавших, включая четверых несовершеннолетних.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и спасатели. Обстоятельства аварии уточняются. Движение на участке дороги было затруднено, объезд организовали через поселок Моховая Падь.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области, для ликвидации последствий ДТП привлекались 14 спасателей и четыре единицы техники. Спасатели помогли деблокировать пострадавших и передали их врачам скорой помощи. В больнице и на месте происшествия работала группа психологов МЧС России.
