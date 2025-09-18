Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Путин поблагодарил «Единую Россию» за поддержку решений по СВО
Президент Владимир Путин выразил слова благодарности партии «Единая Россия» за поддержку и совместную работу по подготовке всех решений, связанных со спецоперацией на Украине.
«Хотелось бы еще раз поблагодарить Вас и Вашу фракцию за поддержку всех решений и за совместную работу при подготовке этих решений в рамках сегодняшних координат, в которых мы живем», – сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, сообщает Telegram-канал «Единой России».
Ранее Путин отметил вклад «Единой России» в поддержку СВО.