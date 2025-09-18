Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Фигуристам на Олимпийском отборе запретили говорить о россиянах
Участникам олимпийского отбора по фигурному катанию в Пекине не разрешается комментировать тему участия российских спортсменов в соревнованиях, сообщила японская спортивная пара Юна Нагаока и Сумитада Моригути.
Японская спортивная пара Юна Нагаока и Сумитада Моригути рассказали, что им официально запрещено отвечать на вопросы о российских и белорусских фигуристах, выступающих в отборе на Олимпийские игры 2026 года, передает ТАСС.
«Нам нельзя высказываться о нейтральных спортсменах», – заявили Нагаока и Моригути журналистам.
Глава делегации сборной Японии, присутствующий на месте, подтвердил, что такой запрет действительно введен для всех участников квалификации. Квалификационные старты пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября и определят, кто из фигуристов получит путевки на Олимпиаду 2026 года.
В числе заявленных на отбор российских спортсменов значатся Гуменник и Аделия Петросян, которые выступят в нейтральном статусе. Для выхода на Олимпийские игры им необходимо попасть в пятерку сильнейших по итогам соревнований.
