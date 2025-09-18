Фигуристам на Олимпийском отборе запретили говорить о россиянах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японская спортивная пара Юна Нагаока и Сумитада Моригути рассказали, что им официально запрещено отвечать на вопросы о российских и белорусских фигуристах, выступающих в отборе на Олимпийские игры 2026 года, передает ТАСС.

«Нам нельзя высказываться о нейтральных спортсменах», – заявили Нагаока и Моригути журналистам.

Глава делегации сборной Японии, присутствующий на месте, подтвердил, что такой запрет действительно введен для всех участников квалификации. Квалификационные старты пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября и определят, кто из фигуристов получит путевки на Олимпиаду 2026 года.

В числе заявленных на отбор российских спортсменов значатся Гуменник и Аделия Петросян, которые выступят в нейтральном статусе. Для выхода на Олимпийские игры им необходимо попасть в пятерку сильнейших по итогам соревнований.

