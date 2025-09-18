Дробницкий: Запрет Трампом «Антифы» вызовет протесты в США

Эксперт Дробницкий: Внесение «Антифа» в список террористов может привести к протестам в США

«Антифа» – это, по сути, зонтичный бренд для огромного количества объединений и движений по всему миру, деятельность и уставы которых могут даже противоречить друг другу. Поэтому собственно организацию с таким названием глава Белого дома Дональд Трамп не сможет объявить террористической за неимением какого-то конкретного юридического лица. Эта инициатива напоминает попытку запретить зло», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«Однако не отреагировать на убийство Чарли Кирка Трамп тоже не может – в глазах ядерной части республиканского электората это будет выглядеть как откровенная слабость. Таким образом, глава Белого дома может внести в президентский список террористов несколько наиболее активных на территории США организаций левого толка», – продолжил спикер.

«За этим обязательно последуют аресты активистов, но не более того. Белый дом не решится давить на левых лидеров и спонсоров, включая Сороса, боясь социальных обострений. Тем не менее, таким действиям Трампа будут аплодировать приверженцы лозунга «Make America Great Again». Конгресс же, вероятно, займет нейтральную позицию – для законодателей станет очевидным поверхностный характер происходящего и пиар-цели администрации», – детализировал собеседник.

«Впрочем, если Белый дом не соблюдет тонкой грани в гонениях на носителей антифа-идеологии, то это вполне может вылиться в массовые протесты максимально широкого круга организаций, движений и гражданских активистов, обвиняющих Трампа в давлении на демократию. Европейские лидеры же ограничатся аккуратными заявлениями в соцсетях, содержащими косвенные обвинения президента США в проявлении самодержавия», – спрогнозировал аналитик.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social: «Рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю больную, опасную, леворадикальную «Антифа» крупной террористической организацией. «Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих «Антифа», в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой», – добавил он.

Президент США неоднократно обвинял левые группы в нагнетании враждебности в отношении консерваторов. Это, по его словам, привело к убийству Чарли Кирка, христианского активиста и сторонника Трампа. При этом, прокуратура Юты пока не обнаружила никаких доказательств связи 22-летнего обвиняемого Тайлера Робинсона с какой-либо организацией левого толка.

