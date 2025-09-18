Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
В Хабаровском крае объяснили рост диагнозов наркомании высокой активностью врачей
Высокий показатель впервые выявленных случаев наркомании в Хабаровском крае объясняется активной работой местных наркологов и профилактикой, заявил главный внештатный психиатр-нарколог региона, завотделением Краевой клинической психиатрической больницы имени Галанта Константин Сливко.
Показатель 19,6 на 100 тыс. населения отражает количество обратившихся за медицинской помощью пациентов, а не прирост наркозависимых, сказал Сливко, передает ТАСС.
«Показатель говорит о том, сколько человек дошло до врача-нарколога, получило необходимый объем наркологической помощи. Это очень хороший показатель», – указал он.
Пациенты не боятся обращаться в государственные учреждения за помощью, а врачи активно разъясняют способы получения квалифицированной помощи через медиа и лекции.
Сливко подчеркнул, что в некоторых регионах пациенты с наркоманией избегают обращения к врачам, что приводит к заниженным показателям выявляемости, тогда как в Хабаровском крае основной акцент делается на доступность и комплексность помощи, включая стационарное лечение, реабилитацию и последующее наблюдение.
Ранее статистические данные Министерства здравоохранения России показали, что Хабаровский край вышел на первое место по самому высокому уровню впервые выявленной наркомании в 2024 году.