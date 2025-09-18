В Хабаровском крае объяснили рост диагнозов наркомании высокой активностью врачей

Tекст: Алексей Дегтярев

Показатель 19,6 на 100 тыс. населения отражает количество обратившихся за медицинской помощью пациентов, а не прирост наркозависимых, сказал Сливко, передает ТАСС.

«Показатель говорит о том, сколько человек дошло до врача-нарколога, получило необходимый объем наркологической помощи. Это очень хороший показатель», – указал он.

Пациенты не боятся обращаться в государственные учреждения за помощью, а врачи активно разъясняют способы получения квалифицированной помощи через медиа и лекции.

Сливко подчеркнул, что в некоторых регионах пациенты с наркоманией избегают обращения к врачам, что приводит к заниженным показателям выявляемости, тогда как в Хабаровском крае основной акцент делается на доступность и комплексность помощи, включая стационарное лечение, реабилитацию и последующее наблюдение.

Ранее статистические данные Министерства здравоохранения России показали, что Хабаровский край вышел на первое место по самому высокому уровню впервые выявленной наркомании в 2024 году.