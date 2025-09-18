Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
Трамп признал движения «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против левых группировок после убийства политического активиста правого толка Чарли Кирка, объявив антифашистское движение «Антифа» террористической организацией.
В социальной сети Truth Трамп заявил, что «причисляет» движение к террористическим организациям.
«Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении тех, кто финансирует движение «Антифа» в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой», – цитирует Трампа Reuters.
В агентстве отметили, что пока неясно, какую юридическую силу имеет заявление Трампа в соцсети. По словам экспертов, «Антифа» – это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.
Трамп и высокопоставленные чиновники неоднократно обвиняли левые группировки в создании атмосферы враждебности по отношению к консерваторам перед убийством Кирка. Критики говорят, что Трамп использует убийство Кирка как предлог для расправы с политическими оппонентами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп допустил возможность признания движения «Антифа» террористической организацией на фоне убийства активиста Чарли Кирка.
Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в университете Юты. Трамп использовал убийство одного из самых известных молодых республиканских политиков для атаки на радикальных левых.
Имя убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после заявления его отца, полицейского с 27-летним стажем, в полицию.
СМИ сообщали, что следователи обнаружили на пулях винтовки, из которой могли убить Кирка, выгравированные лозунги антифашистского движения «Антифа».