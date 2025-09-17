Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
Примаков сообщил о тысячах заявок соотечественников на переселение в Россию
Волонтерские центры фиксируют значительный приток обращений по вопросам переселения соотечественников в Россию, по словам главы Россотрудничества Евгения Примакова.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в интервью ТАСС, что интерес к переселению в Россию среди соотечественников заметно увеличился. Он отметил, что количество обращений по этой теме в волонтерские центры измеряется тысячами, а прирост запросов особенно заметен в последнее время.
«Конечно, растет», – заявил Примаков, отвечая на вопрос о динамике интереса к переселению. Он призвал уточнять официальные цифры у МВД, которое отвечает за программу переселения соотечественников.
Примаков также отметил, что хорошая статистика имеется у партнеров из автономной некоммерческой организации «Путь домой», где через волонтерские центры поступают сотни и даже тысячи заявок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин освободил граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины от подтверждения знания русского языка для приема в российские школы. Президент России Владимир Путин подписал изменения в государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников. Молодые иностранцы, разделяющие традиционные ценности, проявляют интерес к переезду в Россию.