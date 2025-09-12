Эксперт: Путин защитил русских переселенцев, отменив для них экзамен на знание языка

Социолог Ухов: Отмена тестов по русскому для русскоязычных соотечественников – справедливый шаг

Tекст: Олег Исайченко

«В последние дни резко широкий резонанс получила проблема со сдачей экзамена по русскому языку для приема в российские общеобразовательные школы. Инициатива в целом крайне полезная и своевременная, отсекающая гигантскую массу мигрантского «навеса» в отечественной системе образования. Но как всегда подвели детали – выяснилось, что через этот же экзамен начали пропускать, к примеру, 100% русскоязычных же детей, которые с семьями возвращаются на историческую родину», – отметил социолог Илья Ухов.

В итоге, продолжил эксперт, «начали плодиться какие-то дурацкие истории, когда этнически русские дети не могут попасть в школы в России из-за «плохого» знания русского языка».

«Понятно, что эту категорию нужно исключать из перечня проверяемых. Президент отреагировал молниеносно и уже сегодня внес изменения в программу по добровольному переселению соотечественников – теперь от подтверждения владения русским языком освобождаются граждане, ранее имевшие гражданство России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы или Украины», – рассказал Ухов.

По мнению собеседника, это крайне важная новация. «Возьмем, к примеру, тот же Казахстан. У нас с Казахстаном вообще, по сути, нет миграционных проблем, казахи к нам не едут работать трудовыми мигрантами, поток мизерен. Зато едут этнические русские, которые по тем или иным причинам возвращаются обратно на историческую родину. Отмена тестирования по русскому для них – закономерный и главное справедливый шаг», – пояснил социолог.

По его словам, «про Молдавию можно сказать то же самое, Белоруссия и Украина также не вызывают вопросов». «Тут главное именно в том, что Путин буквально по горячим следам считал проблему и тут же предложил решение. Это символ глубокого погружения в вопрос и готовность государства быстро перенастраивать систему, оперативно «подкручивая» ее там, где обнаруживаются узкие места. Ну и нельзя не отметить роль настоящего гражданского общества, которое смогло заметить недоработку с этими тестами и вытащить это в публичную сферу – так и должна действовать настоящая национально-ориентированная общественность», – добавил спикер.

Как сообщили в пятницу в миграционной службе МВД России, президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, освободив от обязанности подтверждения владения русским языком для участия в программе соотечественников, состоявших в гражданстве Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины, а также репатриантов, желающих участвовать в программе в общем порядке

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что весной этого года на заседании межведомственной комиссии по совершенствованию миграционной политики были отмечены многочисленные злоупотребления при проверке знаний мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении 92 госучреждений для проведения экзаменов по русскому языку для мигрантов. Рособрнадзору поручили обеспечить методическое тестирование и разработку диагностических материалов.

В начале августа был определен порядок проведения экзаменов по русскому языку и истории для приобретения гражданства России. Новые правила распространялись на иностранных граждан и лиц без гражданства. Экзамен по русскому языку должен был проводится в устной и письменной формах, а по истории России и основам законодательства – только в письменной, в виде тестирования, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Уже через месяц в соцсетях появились обращения приехавших в Россию русскоязычные детей, не сдавших новый экзамен на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы. Из-за результатов теста им отказали в приеме в школу. В одном из роликов мальчик Мирон рассказал, что после возвращения на свою историческую родину комиссия решила, «что я мигрант с недостаточным знанием русского языка». В аналогичной ситуации оказались и другие дети, записавшие обращения.

По данным Рособрнадзора, большинство детей иностранных граждан (87%), претендующих на обучение в образовательных организациях России, не смогли подтвердить знание русского языка для поступления в российские школы.