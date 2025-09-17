Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.0 комментариев
Wired сообщил о масштабной утечке секретных данных в МВБ США
Секретная информация Министерства внутренней безопасности США оказалась доступна широкому кругу пользователей из-за программной ошибки в онлайн-хранилище, сообщил журнал Wired со ссылкой на внутренний документ ведомства, попавший в распоряжение издания.
Секретные сведения Министерства внутренней безопасности США были доступны тысячам пользователей, включая иностранцев, с марта по май 2023 года, передает ТАСС.
Такая уязвимость возникла из-за некорректной работы системы хранения данных платформы, которую использовало Управление разведки и аналитики. Ведомство признало, что доступ к разведданным был открыт для всех пользователей платформы, и в результате этой ошибки информация попала в распоряжение представителей частного сектора и граждан других государств.
В общей сложности зафиксировано 1525 несанкционированных обращений к базе, причем 46 раз доступ получали иностранцы, а 518 – сотрудники частных структур. На платформе хранились доклады о хакерских атаках, кампаниях по дезинформации других стран и внутренней протестной активности в США.
В министерстве заявили: «Когда мы обнаружили эту ошибку в программном коде, Управление разведки и аналитики немедленно исправило ее и провело расследование о потенциально нанесенном ущербе. После тщательной проверки несколько надзорных органов пришли к выводу, что какого-либо значительного или серьезного нарушения безопасности не было».
Спенсер Рейнольдс из американского Центра юстиции имени Бреннана отметил, что власти США недостаточно соблюдают стандарты кибербезопасности при работе с платформой, которую сами называют критически важной для национальной безопасности.
